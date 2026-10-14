Unterföhring (ots) -Vier Stars für vier Battles: Michael Schulte kommt am Samstag, 17. Oktober, auf ProSieben zurück zu "The Voice of Germany". Seine Aufgabe: Als erster von vier Gast-Coaches steht er nicht nur den TVOG-Coaches Shirin David, Michi Beck & Smudo, Rea Garvey und Nico Santos beratend zur Seite, sondern kürt auch aus allen Battles des Abends den stärksten Auftritt zum "Battle of the Night". Die australische Pop-Ikone Delta Goodrem bewertet als exklusiver Gast-Coach in der zweiten Ausgabe der TVOG-Battles am Freitag, 23. Oktober, in SAT.1 die Performances. Giovanni Zarrella und Sarah Engels zeichnen jeweils am Freitag, 30. Oktober, und Freitag, 6. November, in SAT.1 die beste Battle-Performance bei "The Voice of Germany" aus."Ich bin so glücklich, dass die Vier als Gast-Coaches dabei sind", sagt Nico Santos und fiebert einem Gast-Coach-Auftritt selbst besonders entgegen: "Delta Goodrem ist ein 'The Voice'-Profi, sie war schon acht Jahre bei 'The Voice' in Australien. Einer ihrer Songs zusammen mit Michael Bolton - 'I'm Not Ready' - ist einer meiner absoluten Lieblingssongs auf der Welt. Das ist auch wie ein Fan-Moment für mich."Shirin David freut sich für die Talente: "Alle Gast-Coaches sind Vollprofis und jeder von ihnen bringt eine ganz eigene Nuance bei TVOG mit rein", ordnet die Coachin ein. "Für die Talente ist es auch schön, noch eine neue, frische Meinung zu hören und von jemandem gesehen zu werden, vor dem sie sich das erste Mal präsentieren."Das siegreiche Battle jedes Abends holt einen besonderen Joker ins eigene Team: Pro gewonnenem "Battle of the Night" darf TeamShirin, TeamRea, TeamMichiSmudo oder TeamNico in den Teamfights eine Herausforderung ablehnen. Ein Vorteil, der dabei helfen kann, möglichst viele Talente ins Halbfinale zu bringen!Moderiert wird "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Matthias Killing. Produzent ist ITV Studios Germany.Die Battles von "The Voice of Germany" - ab Samstag, 17. Oktober, auf ProSieben und Joyn. Weiter geht's mit den Battles von TVOG dann am Freitag, 23. Oktober, in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Carina CastrovillariTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1108Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingNadine VadersTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1161Nadine.Vaders@ProSiebenSat1.comInfos & Fotos: presse.prosieben.de / presse.sat.1.deProSieben / SAT.1Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/6371109