NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Angelina Glazova berücksichtigt in ihrem Bewertungsmodell die aktuellen Trends am Kalimarkt sowie ihre jüngsten Gespräche mit dem Düngerhersteller. Ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal hob sie leicht an, wie aus einem Ausblick vom Dienstagabend auf die bevorstehenden Geschäftszahlen hervorgeht./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000KSAG888
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