NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das internationale Geschäft dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) angetrieben haben, schrieb Elodie Rall am Dienstagabend vor den anstehenden Zahlen des Flughafenbetreibers für das dritte Quartal. Der Fokus liege indes auf dem Erreichen der Ziele für den freien Barmittelfluss./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005773303
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