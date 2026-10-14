Washington - In den USA ist die Inflationsrate im September 2026 auf 3,7 Prozent gestiegen, nach 3,4 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-Statistikbehörde am Mittwoch mit.
Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise im neunten Monat des Jahres um 0,6 Prozent. Die oft als "Kerninflation" bezeichnete Teuerung ohne Energie und Nahrungsmittel lag im September bei 2,6 Prozent, nach 2,4 Prozent im August.
Die Energiepreise legten im Jahresvergleich um 20,4 Prozent zu, nach einem ebenfalls starken Anstieg um 16,3 Prozent im Vormonat. Die Auswirkungen des Ende Februar gestarteten Krieges im Nahen Osten dürften hier weiter ein zentraler Treiber gewesen sein. Nahrungsmittel verteuerten sich innerhalb eines Jahres um 2,5 Prozent (August: 2,7 Prozent).
Anleger schauen in der Regel mit Argusaugen auf die US-Inflation, da die Teuerungsrate ein wichtiger Indikator für die Zinspolitik der Notenbank Fed ist. Hohe Zinsen gelten als nachteilig für die Börse wie auch für den Immobilienmarkt, unter anderem weil das Bankkonto als Anlagealternative attraktiv bleibt.
Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise im neunten Monat des Jahres um 0,6 Prozent. Die oft als "Kerninflation" bezeichnete Teuerung ohne Energie und Nahrungsmittel lag im September bei 2,6 Prozent, nach 2,4 Prozent im August.
Die Energiepreise legten im Jahresvergleich um 20,4 Prozent zu, nach einem ebenfalls starken Anstieg um 16,3 Prozent im Vormonat. Die Auswirkungen des Ende Februar gestarteten Krieges im Nahen Osten dürften hier weiter ein zentraler Treiber gewesen sein. Nahrungsmittel verteuerten sich innerhalb eines Jahres um 2,5 Prozent (August: 2,7 Prozent).
Anleger schauen in der Regel mit Argusaugen auf die US-Inflation, da die Teuerungsrate ein wichtiger Indikator für die Zinspolitik der Notenbank Fed ist. Hohe Zinsen gelten als nachteilig für die Börse wie auch für den Immobilienmarkt, unter anderem weil das Bankkonto als Anlagealternative attraktiv bleibt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur