FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet anlässlich der Komplettübernahme des Fernsehdienstes waipu.tv auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Kauf sei strategisch überzeugend und finanziell attraktiv, schrieb Lars Vom-Cleff in einer Einschätzung vom Mittwoch./ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
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