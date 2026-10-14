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Dow Jones News
14.10.2026 15:09 Uhr
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PTA-Adhoc: Murphy&Spitz Green Capital AG: Wechsel im Aufsichtsrat der Murphy&Spitz Green Capital AG

DJ PTA-Adhoc: Murphy&Spitz Green Capital AG: Wechsel im Aufsichtsrat der Murphy&Spitz Green Capital AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat

Murphy&Spitz Green Capital AG: Wechsel im Aufsichtsrat der Murphy&Spitz Green Capital AG

Bonn (pta000/14.10.2026/14:38 UTC+2)

Im Aufsichtsrat der Murphy&Spitz Green Capital AG hat es einen Wechsel gegeben. Dr. Markus Linnerz scheidet aus persönlichen Gründen zum 12.10.2026 aus. Neu in den Aufsichtsrat wird Angelika Meys, Betriebswirtin und Bilanzbuchhalterin, berufen.

"Das Ausscheiden von Dr. Markus Linnerz bedauern wir. Wir respektieren jedoch seine persönlichen Gründe", so Vorstand Andrew Murphy. "Wir bedanken uns bei ihm für die Zusammenarbeit."

Neu in den Aufsichtsrat berufen wird Angelika Meys. "Mit Angelika Meys haben wir eine erfahrene Betriebswirtin und Bilanzbuchhalterin für unseren Aufsichtsrat gewinnen können", erklärt Andrew Murphy. "Von ihren Erfahrungen profitiert bereits unsere Tochtergesellschaft." Angelika Meys begleitet die Tochtergesellschaft Murphy&Spitz Green Energy AG bereits seit Jahren im Aufsichtsrat. "Ich freue mich, meine Erfahrungen bei dem Aufbau und dem Betrieb von Photovoltaik- und Windenergieanlagen der Green Energy nun auch in den Aufsichtsrat der Holding einbringen zu können", so Angelika Meys.

Den Aufsichtsratsvorsitz übernimmt kommissarisch Aufsichtsrat Jürgen Daamen (Diplom-Volkswirt). Weiteres Aufsichtsratsmitglied ist Jochen Hardt (MBA, LL.M.).

(Ende)

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Aussender:      Murphy&Spitz Green Capital AG 
           Weberstraße 75 
           53113 Bonn 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Andrew Murphy 
Tel.:         +49228243911-0 
E-Mail:        murphy@murphyandspitz.de 
Website:       www.ms-green-capital.de 
ISIN(s):       DE000A0KPM66 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1791981480374 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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