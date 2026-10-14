Der chinesische Elektroautobauer BYD legt bei den Auslieferungen wieder zu, die Aktie bleibt dennoch im Abwärtstrend. Die Zugewinne kommen vor allem aus Übersee, während der Heimatmarkt schwächelt. Offen bleibt, ob die Käufer an der nächsten Unterstützung wieder zugreifen. Die Wende kommt von außen Am 12. Oktober haben das Finanzministerium und die Steuerverwaltung angekündigt, die Mehrwertsteuer-Rückvergütung für die Ausfuhr von Elektroautos und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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