Die Stryker-Aktie zeigt nach dem jüngsten Ausverkauf wieder erste Lebenszeichen. In meiner Analyse der Vorwoche hatte ich nach dem Bruch der Unterstützung um 280 US$ weitere Verluste bis 258,70 beziehungsweise 249,32 US$ favorisiert. Stattdessen setzte bereits im Bereich von 267 US$ eine Gegenbewegung ein, die den Titel zurück über die wichtige 280-US$-Marke führte. Mit aktuell 282,55 US$ eröffnet sich damit eine interessante charttechnische Konstellation. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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