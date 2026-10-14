SpaceX hat mit einem Start seiner Rakete für wortwörtliches Aufsehen gesorgt. Am Himmel war kurze Zeit danach ein "Space Jellyfish" zu sehen. Wie die Weltraumqualle entstehen konnte und warum sie nicht die einzige ihrer Art ist. Die Mission SpaceX CRS-35 ist am 13. Oktober um 6:33 Uhr Ortszeit von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida gestartet. An Bord der gestarteten Cargo-Dragon-Rakete befinden sich laut dem Kennedy Space Center der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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