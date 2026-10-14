Der Dämmstoffhersteller Steico (ISIN: DE000A0LR936) hat am 13. Oktober 2026 seine Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt und dabei ein gemischtes Bild gezeigt. Das Unternehmen sieht sich als Weltmarktführer bei Dämmstoffen aus Holzfasern und bietet zudem tragende Bauteile für den Holzbau an. Das dritte Quartal lief deutlich besser als im Vorjahr, Umsatz und Ergebnis legten spürbar zu. Über die gesamten neun Monate wirken jedoch der wetterbedingt schwache Jahresauftakt sowie hohe Energie- und Rohstoffkosten nach. Für das Gesamtjahr hat das Management seine Prognose konkretisiert und die Erwartung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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