Die INTER Versicherungsgruppe startet mit dem Tarifsystem INTER BeMed eine neue Krankenversicherung, die sich an Beihilfeberechtigte im öffentlichen Dienst wendet. Das Angebot besteht aus verschiedenen Komponenten. Die INTER Versicherungsgruppe will ihren Wachstumskurs im Beamtengeschäft fortsetzen. Wie der Versicherer betont, werde die Zielgruppe immer attraktiver. Das Beamtengeschäft sei seit einigen Jahren das am stärksten wachsende Segment innerhalb der privaten Krankenvollversicherung. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact