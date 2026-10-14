Ethereum Prognose am 13. Oktober, ETH springt trotz zehn Tagen ETF-Abflüssen zurück über 2.500 Dollar

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Ethereum Prognose und Kursbild passen an diesem Dienstag nicht zusammen. In der Nacht rutschte ETH bis auf 2.409 Dollar, während US-Spot-ETFs zum zehnten Mal in Folge Geld verloren. Seit dem 29. September summieren sich die Abflüsse auf rund 783 Millionen Dollar. Trotzdem steht Ether am Nachmittag schon wieder bei gut 2.520 Dollar. Gehen den Verkäufern nach so viel Druck langsam die Coins aus? Und was verrät die aktuelle Ethereum Prognose über die Frage, wo kleine Depots jetzt den größeren Hebel finden?

Ethereum Prognose nach dem zehnten ETF-Abfluss, diese Marken entscheiden über den ETH Kurs

Die aktuelle Ethereum Prognose startet mit einer Woche, in der fast alles gegen Ether lief. Laut The Crypto Times verzeichneten US-Spot-ETFs am 12. Oktober einen Nettoabfluss von 85,4 Millionen Dollar. Allein BlackRocks ETHA verlor dabei 75,1 Millionen Dollar. Vom Schlusskurs am 7. Oktober bis zum Tief am Dienstag fiel ETH um etwa 6,3 Prozent.

Für die Ethereum Prognose zählt aber auch, dass große Adressen weiter kaufen. BitMine meldete am 12. Oktober einen Bestand von 6.028.946 ETH, also fast 5 Prozent des gesamten Angebots. Über Nacht wurden zudem rund 14,8 Millionen Dollar an Short-Positionen zwangsweise geschlossen, was den Rücksprung anschob. Laut CoinGecko liegt der ETH Kurs aktuell bei 2.524 Dollar und damit leicht im Plus, auf Wochensicht bleibt ein Minus von knapp 8 Prozent. Die Wettmärkte bei Polymarket sehen für Oktober nur eine Chance von rund 31 Prozent, dass ETH noch 2.800 Dollar erreicht. Der Börsenwert liegt bei rund 308 Milliarden Dollar.

Für die kurzfristige Ethereum Prognose ist zuerst die Marke von 2.540 Dollar entscheidend, danach der 200er-Durchschnitt im Stundenchart bei 2.558 Dollar. Gelingt ein Schlusskurs darüber, rückt die nächste markierte Zone bei rund 2.723 Dollar in den Blick. Fällt ETH dagegen unter 2.409 Dollar, öffnet sich der Weg zurück zum Wochentief. Selbst der Anstieg bis 2.723 Dollar wäre nur ein Plus von knapp 8 Prozent. Für einen Coin dieser Größe ist das gesund, für ein kleines Depot aber kaum spürbar. Viele Anleger fragen sich deshalb, wo der größere Hebel liegt, wenn selbst gute Nachrichten nur wenige Prozent bringen.

Pepeto streicht die Gebühr, die jeder ETH-Händler bei jedem Swap zahlt

Während große Desks bei jeder Ethereum Prognose um zwei oder drei Prozent am Tag ringen, zahlt der normale Händler bei jedem Klick auf Swap eine Gebühr. Milliarden fließen durch die ETH-Fonds, doch diese Kosten verschwinden nie. Jeder Trade auf einer großen Börse nimmt sich seinen Anteil, bevor überhaupt ein Cent Gewinn auf dem Konto landet.

Genau deshalb ist Pepeto gerade jetzt interessant, denn das Projekt betreibt bereits einen Handelsplatz, auf dem dieser Anteil wegfällt. Es geht nicht um eine Roadmap oder eine Präsentation, sondern um eine laufende Börse namens PepetoSwap. Sie verlangt 0,00 Prozent Swap-Gebühr und keine Protokollgebühr, sodass nur das Gas des Netzwerks anfällt. Der Bedarf, Gebühren zu sparen, sinkt in fallenden Märkten nicht, er wächst sogar, weil in einer roten Woche jeder Dollar mehr zählt.

Die Rechnung ist einfach. Bei Uniswap zahlt man für einen Trade über 1.000 Dollar 3 Dollar, bei PancakeSwap 2,50 Dollar und bei PepetoSwap nichts. Market-, Limit- und DCA-Orders laufen dort mit eingeschaltetem MEV-Schutz, damit Bots sich nicht vor einen Kauf drängeln können. Die eigenen Coins verlassen die Wallet des Nutzers zu keinem Zeitpunkt. Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar ausführt, behält so 3.000 Dollar, die Uniswap sonst einbehalten hätte, und zwar Trade für Trade.

Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und der Preis steigt mit jeder neuen Stufe. Die Sicherheit des Projekts stützt sich auf eine Prüfung durch SolidProof, die den kompletten Code von Pepeto noch vor dem Start des Presales kontrolliert und verifiziert hat. Wenn der Handel mit ETH weiter wächst, könnten Swaps ohne Gebühren bald vom netten Extra zur Regel werden. Wer sich noch zum Preis von 0,000000188 Dollar positioniert, bevor die Masse das erkennt, könnte sich genau diesen frühen Vorsprung und damit das größte Gewinnpotenzial sichern.

Fazit

Die Ethereum Prognose ist klar. Trotz 783 Millionen Dollar Abflüssen steht ETH wieder über 2.500 Dollar, was die Ethereum Prognose stützt. Frühes Geld fließt deshalb zu Pepeto, das mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Bei einer Bewegung um das 36-Fache würden aus 1.000 Dollar rechnerisch 36.000 Dollar, ein Hebel, den ETH bei 308 Milliarden Dollar kaum bietet. Wer 2014 im Crowdsale ETH für 0,31 Dollar kaufte, hatte keine Beweise, doch ETH stieg später auf über 4.900 Dollar. Die aktuelle Stufe wartet nicht auf den nächsten Fondsbericht, denn frühe Käufer haben nie auf grünes Licht der Fonds gewartet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose für den ETH Kurs in den kommenden Tagen aus?

Die Ethereum Prognose hängt an 2.540 Dollar. Ein Schlusskurs darüber öffnet den Weg zu 2.723 Dollar, unter 2.409 Dollar droht ein neuer Test des Wochentiefs.

Wie wirken sich die jüngsten Pepeto-Updates auf das Kaufinteresse aus?

Pepeto gewinnt Käufer, weil PepetoSwap bereits ohne Swap-Gebühren läuft und SolidProof den Code geprüft hat. Jede neue Stufe auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com hebt den Preis für spätere Käufer.