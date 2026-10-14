Mehr Kündigungen, weniger Sehdauer, die Jungen schalten ab: Kurz vor den Quartalszahlen mehren sich bei Netflix die Warnsignale. Kann die Fußball-WM die Wende bringen? Kurz vor den Quartalszahlen mehren sich die Warnsignale für Netflix. In den Vereinigten Staaten kündigten im dritten Quartal deutlich mehr Abonnentinnen und Abonnenten als im Vorjahr. Die Abwanderungsrate stieg laut dem Datenanbieter Apptopia um 16,6 Prozent. In den drei Quartalen davor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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