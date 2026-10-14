Das europäische Softwareunternehmen eM Client stellt mit eM Client 11 die bislang umfangreichste Weiterentwicklung seiner E-Mail- und Produktivitätssoftware vor, die weltweit von Millionen Menschen genutzt wird. Die neue Version kombiniert leistungsstarke KI-Funktionen und zahlreiche Produktivitätsverbesserungen. Damit positioniert sich eM Client als unabhängige Alternative zu Microsoft Outlook insbesondere für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die Wert auf digitale Souveränität, Datenschutz und Datenhoheit legen.

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Hauptfenster von eM Client 11

Künstliche Intelligenz ohne Vendor Lock-in

eM Client 11 führt einen integrierten KI-Assistenten ein, mit dem Nutzer E-Mails in natürlicher Sprache durchsuchen, zusammenfassen und organisieren können. Weitere Funktionen umfassen personalisierte Textvorschläge, kontextbezogene Schnellantworten, die automatische Erkennung von Aufgaben und Terminen sowie die Erstellung von E-Mail-Regeln durch einfache Spracheingaben.

Mit Bring Your Own Key (BYOK) können Unternehmen eigene kompatible KI-Anbieter und Modelle einbinden und ihre KI-Infrastruktur entsprechend ihren Sicherheits- und Datenschutzanforderungen auswählen.

Dank des offenen Model Context Protocol (MCP) können externe KI-Assistenten auf relevante E-Mail-Kontexte zugreifen und unterstützte Aktionen innerhalb der Anwendung ausführen. Dadurch wird E-Mail zum Bestandteil KI-gestützter Arbeitsabläufe.

Digitale Souveränität, Datenschutz und Datenhoheit

Angesichts der wachsenden Bedeutung digitaler Souveränität in Deutschland und Europa bietet eM Client eine praktische Möglichkeit, die Abhängigkeit von einzelnen Technologieanbietern zu reduzieren.

Die vollständig in Europa entwickelte Anwendung unterstützt offene Standards wie IMAP, CalDAV und CardDAV sowie Microsoft Exchange (über EWS oder Microsoft Graph) und Google-Konten. Unternehmen und öffentliche Einrichtungen können damit ihre E-Mail-Infrastruktur unabhängig vom verwendeten E-Mail-Client wählen.

So lässt sich Outlook zunächst durch eM Client ersetzen, während Microsoft 365 weiterhin genutzt wird. Ein späterer Wechsel zu einer souveränen Serverinfrastruktur ist möglich, ohne dass Mitarbeitende erneut ihren E-Mail-Client wechseln müssen.

Datenschutz und Datenhoheit stehen dabei im Mittelpunkt: Alle E-Mails und persönlichen Daten werden lokal in eM Client gespeichert und verarbeitet, ohne dass eine zusätzliche proprietäre Cloud-Infrastruktur von eM Client erforderlich ist. Unternehmen behalten damit die Kontrolle über ihre Daten und deren Speicherung.

Für öffentliche Auftraggeber bietet eM Client zudem Source-Code-Hinterlegung oder andere Vereinbarungen zum Quellcodezugang an.

"Digitale Souveränität bedeutet nicht, dass Unternehmen und Behörden ihre gesamte IT-Infrastruktur auf einmal austauschen müssen", erklärt Michal Bürger, CEO und Mitgründer von eM Client. "Mit eM Client 11 bieten wir eine moderne Outlook-Alternative für bestehende Microsoft-Umgebungen und offene Infrastrukturen. Gleichzeitig behalten Organisationen die Kontrolle über ihre Daten und können ihre KI-Anbieter selbst bestimmen."

Mehr Produktivität und moderne Enterprise-Technologie

eM Client 11 bietet eine neue Befehlspalette, das Anpinnen wichtiger Nachrichten, erweiterte Automatisierung, Matrix-Chat-Unterstützung, eine überarbeitete Benutzeroberfläche und zahlreiche Kalenderverbesserungen.

Weitere Neuerungen sind native ARM-Unterstützung und eM Sync zur geräteübergreifenden Synchronisierung von Anwendungseinstellungen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Verfügbarkeit

eM Client 11 ist für Windows und macOS verfügbar und auch als App für Android und iOS.

Weitere Informationen: https://de.emclient.com

Über eM Client

eM Client ist ein europäisches Softwareunternehmen mit Sitz in Prag. Seine weltweit von Millionen Menschen genutzte Anwendung vereint E-Mail, Kalender, Kontakte, Aufgaben, Notizen und Chat. Im Mittelpunkt stehen Produktivität, Datenschutz, Interoperabilität und technologische Unabhängigkeit.

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