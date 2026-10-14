BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Chef Tino Chrupalla hat Bundeskanzler Friedrich Merz im Bundestag "politisches Versagen" vorgeworfen. Nichts habe sich getan, sagte er mit Blick auf Bereiche wie Rente, Pflege oder Gesundheit, wachsen würden nur die Staatsausgaben und die Schuldenberge. Den großen Wurf erwarte eigentlich niemand mehr. "Herr Bundeskanzler, Hand aufs Herz, das wird nichts mehr", sagte Chrupalla.

Er wiederholte Forderungen seiner Partei, die militärische Unterstützung für die Ukraine einzustellen. Diese könne und wolle man sich als Steuerzahler nicht mehr leisten, sagte er. "Sie haben uns in die Position einer Kriegspartei gebracht, was verheerende Folgen haben kann."

Persönlicher Angriff auf Merz



Chrupalla griff Merz auch persönlich an. Dabei nahm er Bezug auf eine Aussage des Kanzlers beim Arbeitgebertag. Dort hatte dieser mit Blick auf die schlechten Umfragewerte im Zusammenhang mit den angestrebten Reformen gesagt: Er habe nicht die Absicht, der Liebling der Nation zu werden, sondern das Land auf Kurs zu bringen. Der AfD-Chef sagte, das heiße übersetzt: "Die Menschen, die mich gewählt haben, sind mir scheißegal. Und Herr Merz, das ist eigentlich Ihr eigentliches Problem, dass Sie Menschen überhaupt nicht mögen."/jr/DP/men