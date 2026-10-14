Vibe-Coding, also das Programmieren per KI-Prompts, macht die Erstellung von Apps auch für Laien möglich. Google öffnet jetzt den Play-Store für solche Vibe-Coded-Apps -Â vorerst für den privaten Gebrauch. Das hat einen Grund. Das sogenannte Vibe-Coding - Nutzer:innen beschreiben, was sie umsetzen, und die KI übernimmt den Rest - hat dafür gesorgt, dass etwa die Entwicklung von Apps auch für Laien möglich ist. Allerdings birgt die KI-Programmierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n