Düsseldorf (ots) -Grünwelt Energie informiert über Umweltbilanz, sinnvolle Sparpotenziale und gesetzliche Fristen beim Verbrennen von Holz im Kaminofen.Der Winter bringt behagliche Wärme in viele Wohnzimmer, stellt die Umwelt allerdings vor Herausforderungen. Theoretisch setzt Holz beim Verbrennen nur so viel Kohlenstoffdioxid frei, wie der Baum im Wachstum aufgenommen hat. In der Realität belasten lange Transportwege, übermäßiger Holzschlag und hoher Feinstaubausstoß die Natur jedoch erheblich. Studien zeigen zudem, dass Kaminöfen rund 40 Prozent der eingesetzten Endenergie verschwenden und den Energieverbrauch von Gebäuden spürbar erhöhen (https://www.co2online.de/modernisieren-und-bauen/kaminofen/ist-heizen-mit-holz-umweltschaedlich/). Ein bewusster Umgang mit dem Rohstoff schont Geldbeutel und Ressourcen. Grünwelt Energie (https://www.gruenwelt.de) fasst die wichtigsten Fakten und Empfehlungen zusammen.Welches Holz ist für den Kamin zu empfehlen?Für einen sauberen Betrieb ist trockenes, naturbelassenes Holz aus regionaler, zertifizierter Forstwirtschaft essenziell. Scheite benötigen mindestens zwei Jahre Trocknungszeit, um einen Feuchtegehalt unter 20 Prozent zu erreichen. Papier, Pappe oder behandeltes Holz gehören keinesfalls in den Brennraum, da sie gefährliche Schadstoffe wie Dioxine sowie extrem viel Feinstaub freisetzen. Experten raten zum Anzünden von oben mit speziellen Anzündhilfen. Die richtige Luftzufuhr verhindert zudem unnötigen Rauch. Schließlich verbleibt Asche sicher verpackt im Hausmüll, da sie Schwermetalle enthalten kann und nicht als Dünger taugt.Gesetzliche Vorschriften und moderne AlternativenDie Erste Bundes-Immissionsschutzverordnung setzt strenge Vorgaben für den Betrieb von Feuerstätten. Ältere Modelle, die zwischen 1995 und März 2010 installiert wurden, müssen festgelegte Grenzwerte für Feinstaub und Kohlenmonoxid (https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/kaminofen-richtig-nutzen-und-schadstoffe-reduzieren,heizen198.htmlKaminofen-Verbot-Strengere-Regeln-seit-2025) einhalten. Erfüllen Anlagen diese Werte nicht, droht die Stilllegung oder eine verpflichtende Nachrüstung mit einem Staubfilter. Bei Neuanschaffungen gibt das Umweltzeichen "Blauer Engel" Orientierung für besonders emissionsarme Geräte. "Wer nachhaltig heizen möchte, setzt auf effiziente Techniken und ergänzt die Raumwärme idealerweise durch Ökostrom" erklärt Grünwelt Energie.Pressekontakt:Grünwelt Wärmestrom GmbHGirmes-Kreuz-Str. 5541564 KaarstDeutschlandhttps://www.gruenwelt.deEmail: info@gruenwelt.netOriginal-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169782/6371196