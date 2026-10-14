Kerpen (ots) -"NRW will Ministerien ermächtigen, per Verordnung Vorgaben zum Erscheinungsbild von Beamtinnen und Beamten zu erlassen - auch zu religiöser Kleidung. Die vorgesehenen Spielräume sind zu groß. Der Landtag muss klare gesetzliche Grenzen zum Schutz der Religionsfreiheit setzen", erklären Aynur Handan Yazici, Vorsitzende der Frauenorganisation der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüs (IGMG), und Zehra Karatas, Vorsitzende der Frauen-Jugendorganisation der IGMG. Anlass ist die Sachverständigenberatung vom 8.10.26 zum Gesetzentwurf der NRW-Landesregierung "zur Modernisierung des öffentlichen Dienstes".Yazici und Karatas weiter: "Wir fordern eine grundlegende Überarbeitung der geplanten Regelung zum Erscheinungsbild von Beamtinnen und Beamten in Nordrhein-Westfalen. Die vorgesehene Verordnungsermächtigung lässt Ministerien zu viel Gestaltungsspielraum für Eingriffe in die Religionsfreiheit.Wer heute weitreichende Befugnisse an Ministerien vergibt, muss bedenken, wer sie morgen ausüben könnte. Die jüngsten Wahlergebnisse und das Erstarken politischer Kräfte, die Musliminnen und Muslime ausgrenzen, verleihen dieser Frage besonderes Gewicht. Der Schutz religiöser Minderheiten darf deshalb nicht vom politischen Willen der jeweils Verantwortlichen abhängen. Verantwortungsvolle Gesetzgebung muss solchen Entwicklungen mit klaren gesetzlichen Grenzen vorbeugen.Der Entwurf enthält kein allgemeines Kopftuchverbot. Das entbindet den Landtag jedoch nicht von seiner Verantwortung, die Grenzen möglichst eindeutig zu ziehen, um möglichen Missbrauch vorzubeugen. Betroffene sollten nicht erst vor Gericht klären müssen, was der Gesetzgeber schon heute präziser regeln kann.Unparteiische Amtsführung ist ein berechtigter Anspruch aller Menschen. Ihn teilen wir ausdrücklich. Ein Kopftuch allein belegt jedoch keine Befangenheit. Vorurteile gegenüber einer Religion dürfen nicht zum Maßstab dafür werden, wer dem Staat dienen darf.Wenn im Gesetzesvorhaben erklärt wird, Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern seien nicht zu erwarten, darf das bezweifelt werden. Welche möglichen beruflichen Nachteile für kopftuchtragende Frauen wurden untersucht? Wie wurden ihre Erfahrungen berücksichtigt? Wir fordern eine nachvollziehbare Prüfung und die Beteiligung betroffener Frauen."Pressekontakt:Ilknur KücükColonia-Allee 3, 51067 KölnT: +49 221/942240-243, H: 017684706121presse@igmg.org, www.igmg.orgOriginal-Content von: Islamische Gemeinschaft Millî Görüs (IGMG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115828/6371192