Berlin (ots) -
Die Entscheidung über die Zusammensetzung der Pflegekommission ist gefallen. Aus Sicht des bpa jedoch ohne die notwendige Einbindung derjenigen, die pflegerische Versorgung täglich organisieren. Der Verband warnt davor, künftige Strukturen der Pflege ohne Einrichtungen und Dienste zu planen. Entscheidend müsse sein, was die Personalnot lindert und die konkrete Versorgung pflegebedürftiger Menschen sichert. Dazu erklärt bpa-Präsident Bernd Meurer:
"Nach der Bund-Länder-Kommission von Frau Warken erleben wir jetzt, dass auch Minister Linnemann über die künftigen Strukturen der Pflege ohne die entscheiden will, die diese Strukturen Tag für Tag gestalten und leben. Pflegerische Versorgung organisiert man aber nicht am grünen Tisch, nicht an der Uni und nicht in den Amtsstuben. Sie wird im direkten Miteinander mit den Betroffenen vor Ort gestaltet und weiterentwickelt. Die Kommission wäre also gut beraten, die Perspektiven der Praxis sehr frühzeitig in ihrer Arbeit einzubeziehen."
Pressekontakt:
Für Rückfragen: Norbert Grote, bpa-Hauptgeschäftsführer
Tel.: 030/30 87 88 60, www.bpa.de
Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/6371222
Die Entscheidung über die Zusammensetzung der Pflegekommission ist gefallen. Aus Sicht des bpa jedoch ohne die notwendige Einbindung derjenigen, die pflegerische Versorgung täglich organisieren. Der Verband warnt davor, künftige Strukturen der Pflege ohne Einrichtungen und Dienste zu planen. Entscheidend müsse sein, was die Personalnot lindert und die konkrete Versorgung pflegebedürftiger Menschen sichert. Dazu erklärt bpa-Präsident Bernd Meurer:
"Nach der Bund-Länder-Kommission von Frau Warken erleben wir jetzt, dass auch Minister Linnemann über die künftigen Strukturen der Pflege ohne die entscheiden will, die diese Strukturen Tag für Tag gestalten und leben. Pflegerische Versorgung organisiert man aber nicht am grünen Tisch, nicht an der Uni und nicht in den Amtsstuben. Sie wird im direkten Miteinander mit den Betroffenen vor Ort gestaltet und weiterentwickelt. Die Kommission wäre also gut beraten, die Perspektiven der Praxis sehr frühzeitig in ihrer Arbeit einzubeziehen."
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