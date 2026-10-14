Der Nachfolgemonitor 2026 belegt eine historische Talsohle bei Unternehmensübergaben in Deutschland: Die Zahl der erfassten Nachfolgen erreichte 2024 den niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung. Das mittlere Alter der Übergebenden liegt inzwischen bei 64 Jahren. Die nachrückenden Generationen sind zahlenmäßig deutlich kleiner als die geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt das Übergabealter erreichen. Besonders auffällig ist der Rückgang beim Frauenanteil: 2025 sank er auf 18,9 Prozent und damit erstmals unter die 20-Prozent-Schwelle. 2017 hatte er noch bei 22,9 Prozent gelegen. Zugleich stemmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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