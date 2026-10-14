Die Deutsche Telekom-Aktie hat einen empfindlichen Rückschlag erlitten und notiert aktuell nur noch bei 25,18 €. In meiner letzten Analyse hatte ich nach der erfolgreichen Verteidigung der Unterstützungszone zwischen 26,32 und 25,70 € eine Erholung favorisiert. Doch statt einer nachhaltigen Fortsetzung folgte am 9. Oktober ein massives Down-Gap (Eröffnungslücke nach unten), das die bisherige Unterstützung durchschlug. Damit hat sich die charttechnische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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