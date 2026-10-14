Die Inflation in den USA zieht wieder spürbar an und fällt etwas höher aus als erwartet. Für Bitcoin kam nach der Veröffentlichung zunächst etwas Verkaufsdruck auf, der Kurs rutschte kurzzeitig bis in den Bereich um 82.000 US$. Die Inflation geht wieder in die falsche Richtung Die Verbraucherpreise stiegen im September um 3,7 % gegenüber dem Vorjahr, nachdem die Inflationsrate im August noch bei 3,4 % gelegen hatte. Erwartet worden waren 3,6 %. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de