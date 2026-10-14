Die ABO Energy-Aktie legt am Mittwoch kräftig zu. Zeitweise steigt der Kurs um rund +46% korrigierte dann jedoch wieder. Aktuell notiert sie bei 4,30 €, das entspricht einem Anstieg von rund +13%. Zuvor hatte sich das Papier über Monate in einer Spanne von etwa 3 bis 3,50 Euro bewegt. Auch die zuletzt niedrigen Handelsumsätze machen den Kurssprung bemerkenswert. Doch was steckt dahinter - und wie könnte es weitergehen? Reine Spekulation? Ein eindeutiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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