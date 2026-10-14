Die BMW-Aktie kommt nach dem kräftigen Rückgang bislang kaum vom Fleck und bewegt sich mit rund 54,60 € weiter in der Nähe ihres Jahrestiefs. Erste Käufer sind zwar wieder da, oberhalb des aktuellen Kurses wartet inzwischen aber ein ziemlich dicker Bereich, durch den sich die Aktie erst einmal wieder arbeiten müsste. Bei 60 € wartet der erste größere Test Rund um 52 bis 54 € hat BMW zuletzt mehrfach Halt gefunden, wobei auch das Volumenprofil in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de