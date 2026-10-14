NEW YORK (dpa-AFX) - Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September haben am Mittwoch den Appetit der Anleger auf US-Aktien gezügelt. Vor allem die zinssensiblen Papiere der Technologiebranche gerieten unter Druck.

Damit ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 um 0,9 Prozent auf 30.283 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,7 Prozent auf 7.753 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,1 Prozent auf 51.623 Punkte nach.

Grund für die negative Überraschung bei der Inflation waren die hohen Preise für Kraftstoff und Heizöl. Besorgniserregend aber sei insbesondere der im bisherigen Verlauf des Oktobers zu beobachtende erneute Anstieg der Preise an den Zapfsäulen, sagte Dirk Chlench, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg. Die US-Inflation steuere daher in den nächsten Monaten auf eine Rate von mehr als vier Prozent im Vorjahresvergleich zu.

Diese Gemengelage erschwert Chlench zufolge das Handeln der Federal Reserve. Der Experte fuhr fort: "Nach unserer Prognose wird die US-Notenbank ihre Leitzinsen auf der kommenden Sitzung im Oktober zwar noch unverändert lassen, eine Anhebung im Dezember scheint jedoch gesetzt."

Bei den Einzelwerten dominierten nach wie vor Aktien aus der Finanzbranche das Geschehen. Papiere der Bank of America sackten um knapp acht Prozent ab. Das US-Finanzministerium hatte gegen die Großbank Strafen von mehr als 1,21 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze verhängt. Unter anderem habe das Geldhaus chinesische Geldwäsche-Netzwerke nicht gemeldet, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Zudem blieben die Erträge der Bank im Handel mit Anleihen, Devisen, Rohstoffen und Aktien im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurück.

Anteilscheine von Morgan Stanley verloren nach der Quartalsbilanz der Bank fast drei Prozent. Auch überraschend hohe Erträge des Geldhauses im Aktienhandel konnten den Kurs nicht stützen. Vielmehr habe auch dieses Finanzinstitut unter dem Strich enttäuscht und damit den Abschluss einer eher schwachen Berichtssaison für die Großbanken gebildet, hieß es am Markt.

Papiere von Blackrock hingegen gewannen gut ein Prozent. Der weltweit größte Vermögensverwalter hatte im dritten Quartal netto rund 20 Prozent mehr neue Mittel akquiriert als erwartet.

In der IT- und Hardware-Branche mussten die Aktien von HP Inc, Netapp und Dell Technologies Einbußen von bis zu acht Prozent hinnehmen. Die britische Investmentbank Barclays hatte alle drei Werte nach den zuletzt deutlichen Kursanstiegen abgestuft und auf das aktuell eher schwierige Investitionsklima im Unternehmenssektor verwiesen./la/he

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