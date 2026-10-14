Google arbeitet mit Hochdruck an Android Auto 18 und hat jetzt eine Betaversion des kommenden Updates freigegeben. Ein Blick in die Testversion der Navigationssoftware verrät, dass User:innen sich über einige Änderungen freuen dürfen. Zahlreiche moderne Fahrzeuge unterstützen Android Auto auf ihren Infotainment-Systemen, um Fahrer:innen schnell von A nach B zu bekommen. Und wenn das Auto schon zu alt ist, lässt sich Android Auto auch noch mit wenigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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