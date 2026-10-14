Solana Prognose am 13. Oktober, SkyAI-Ausverkauf drückt SOL Richtung 100 Dollar

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Die Solana Prognose steht an diesem Dienstag unter Druck, denn SOL fiel innerhalb von 24 Stunden bis auf 102,63 Dollar und kostet aktuell rund 106,91 Dollar. Auslöser ist ein Unternehmen, das bisher zu den treuesten Käufern gehörte und nun die Hälfte seiner Bestände abgestoßen hat. Gleichzeitig startet in Hongkong ein neuer Solana-ETF, der frisches Kapital in den Markt holen soll. Zwei Nachrichten ziehen die Solana Prognose damit in völlig entgegengesetzte Richtungen. Hält die wichtige Marke von 100 Dollar, oder steht Solana vor dem nächsten Rutsch nach unten? Und wo suchen erfahrene Anleger in dieser Phase nach deutlich größeren Chancen?

Solana Prognose nach dem SkyAI-Verkauf und dem Start des Pando-ETF

Die Nasdaq-Firma SkyAI hat rund eine Million SOL verkauft und damit etwa die Hälfte ihrer Solana-Reserve, wie CoinMarketCap berichtet. Mit dem Geld will das Unternehmen bis zu 201 Millionen Dollar in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Der On-Chain-Analyst EmberCN schätzt sogar, dass innerhalb von fünf Tagen rund 1,25 Millionen SOL im Wert von etwa 138 Millionen Dollar verkauft wurden. Für die Solana Prognose ist eine Bedingung des Angebots brisant, denn SOL muss während der gesamten Laufzeit über 100 Dollar bleiben. Das Angebot soll um den 15. Oktober starten.

Laut Blockchain.news notiert der Solana Kurs inzwischen unter den gleitenden Durchschnitten der letzten 7, 20 und 50 Tage. Als Unterstützungen nennt die Analyse 102,27 und 96,33 Dollar. Nach oben warten Widerstände bei 113,57 und 118,93 Dollar. Die Solana Prognose von CoinDCX sieht für Oktober 115 Dollar, also rund 7,6 Prozent über dem aktuellen Niveau. InvestingHaven hält bis Jahresende 150 Dollar für möglich, aber nur nach einem klaren Ausbruch über 120 Dollar. Etwas Hoffnung kommt aus Hongkong, wo der Pando Solana ETF am 13. Oktober mit einer Gebühr von nur 0,6 Prozent startet.

Trotzdem liegt SOL weiterhin rund 64 Prozent unter seinem Rekordhoch von 294,33 Dollar. Eine Marktkapitalisierung von fast 63 Milliarden Dollar braucht gewaltige Geldströme, um sich spürbar zu bewegen. Jede seriöse Solana Prognose bewegt sich deshalb nur im Bereich von 8 bis 40 Prozent. Viele Anleger stellen sich daher eine andere Frage, nämlich wo Kapital heute noch ganz am Anfang einer Bewegung stehen kann.

Wo die Solana Prognose an Grenzen stößt, setzt Pepeto mit kostenlosen Transfers an

Wenn ein einziger Verkäufer mit rund 138 Millionen Dollar einen Coin dieser Größe tagelang bremsen kann, lohnt der Blick auf Pepeto, das aus einer völlig anderen Lage startet. Das Projekt befindet sich noch im Presale, der Preis beginnt also auf einer winzigen Basis. Eine solche Startposition kann selbst die optimistischste Solana Prognose nicht mehr bieten.

Kern des Projekts ist eine Bridge, die bereits live ist und Token ohne Gebühr zwischen fünf Blockchains bewegt. Wer Coins zwischen Netzwerken verschiebt, zahlt anderswo oft 15 bis 50 Dollar und wartet mitunter stundenlang auf die Gutschrift. Bei Pepeto sperren Sie Ihre Token auf einer Chain, und sie erscheinen in weniger als 60 Sekunden auf Solana, Ethereum, BNB Chain, Base oder Arbitrum. Scheitert ein Transfer, hebt das System die Sperre automatisch auf und Ihr Geld kommt zurück, während bei manchen anderen Bridges Mittel dauerhaft blockiert bleiben.

Vor jedem Kauf bewertet ein Sicherheitsscanner neue Token auf einer Skala von 0 bis 100 und blockiert bekannte Fallen. Für die Sicherheit des Presales spricht vor allem, dass SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert hat, bevor der Verkauf überhaupt eröffnet wurde. Hinter dem Projekt steht zudem der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe aufgebaut hat. Anleger haben bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar investiert, und der Token kostet derzeit 0,000000188 Dollar.

Mit jeder neuen Stufe steigt dieser Preis, sodass derselbe Betrag später weniger Token kauft. Einige Analysten trauen Pepeto ab hier sogar das Tausendfache zu, eine kühne Einschätzung ohne jede Garantie. Sie zeigt aber, warum Käufer so genau hinschauen, denn bei dieser Größe hätte schon ein Bruchteil davon spürbare Folgen für ein kleines Depot. Solana brauchte Jahre, um bis auf 294 Dollar zu klettern. Pepeto startet dagegen in Presale-Größe mit funktionierenden Werkzeugen, und genau diese Mischung macht das Projekt für viele Trader zur spannenderen Wette.

Fazit

Die Solana Prognose hängt vorerst an der Marke von 100 Dollar und an der Frage, ob SkyAI weiter verkauft. Selbst das Ziel von InvestingHaven brächte bis Jahresende nur rund 40 Prozent, ordentlich, aber begrenzt. Pepeto steht dagegen erst am Anfang, und kleine Projekte hatten in früheren Zyklen genau den Spielraum, den große Coins verloren haben. Viele frühe Gewinner im Kryptomarkt handelten, solange der Preis niedrig war. Sollte die Analystenschätzung auch nur annähernd eintreffen, profitieren Käufer zum heutigen Preis am stärksten. Noch gilt der aktuelle Stufenpreis auf der offiziellen Pepeto-Website, doch dieses Fenster dürfte sich schneller schließen, als viele erwarten.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Solana Prognose für Oktober 2026?

Die Solana Prognose von CoinDCX liegt für Oktober 2026 bei 115 Dollar, sofern SOL die Marke von 100 Dollar verteidigt.

Was ist Pepeto und wo kann man Pepeto kaufen?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüftes Memecoin-Projekt mit gebührenfreier Bridge über fünf Blockchains, erhältlich über die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.