NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW vor Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Absatzzahlen des Autobauers belegten einen andauernden Gegenwind auf dem chinesischen Absatzmarkt, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Mittwoch. Die Profitabilität im Autogeschäft könne von der Beilegung einer Auseinandersetzung mit einem Zulieferer von Bremsen profitieren./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005190003
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