NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Äußerungen des Managements des Sportwagenbauers seien überwiegend negativ gewesen, wobei wiederholt auf die Margenverwässerung durch das E-Autogeschäft hingewiesen worden sei, schrieb Philippe Houchois in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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