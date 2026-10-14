Nach einigen turbulenten Jahren hat sich der Lebensversicherungsmarkt wieder etwas stabilisiert. Das zeigt ein aktuelles Rating von MORGEN & MORGEN. Die gestiegenen Zinsen sorgen für Entlastung bei der Ertragslage, auch bei den Sicherheitskennzahlen kann die Branche starke Werte aufweisen. Im Blick behalten wollen die Experten die weiterhin steigende Stornoquote. Der Lebensversicherungsmarkt hat sich nach Einschätzung des Analysehauses MORGEN & MORGEN nach einer Zeit der starken Veränderungen am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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