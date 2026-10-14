PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Mittwoch seine Vortagesverluste größtenteils wieder wettgemacht. Etwas Unterstützung hätten die besser als erwartet ausgefallenen Handelsdaten aus China geliefert, schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets. Diese könnten auf eine robustere Weltkonjunktur hindeuten.

Allerdings blieben Lipkow zufolge die grundlegenden Belastungsfaktoren bestehen: hohe Energiepreise und attraktive Staatsanleiherenditen. Etwas getrübt wurde die Stimmung im Handelsverlauf zudem durch die überraschend hohe Inflation in den USA im September.

Der Leitindex der Eurozone legte am Ende um 0,38 Prozent auf 6.190,37 Punkte zu. Außerhalb der Euroregion zog der Schweizer Leitindex SMI um 1,45 Prozent auf 14.129,93 Punkte an und profitierte damit von Kursgewinnen bei vielen defensiven Werten. Der britische FTSE 100 schloss 0,70 Prozent im Plus bei 10.724,86 Punkten.

Unter den Einzelwerten zog der Chipausrüster ASML mit seinen Geschäftszahlen Aufmerksamkeit auf sich. "Der angehobene Ausblick und die anhaltend hohe Nachfrage nach modernen Chipfertigungsanlagen bestätigen die Stärke des KI-Investitionsbooms", hieß es vom Anbieter von Handelsstrategien Index Radar. "Bemerkenswert ist der langfristige Planungshorizont: ASML rechnet bereits für 2027 und 2028 mit Kapazitätsengpässen, während einige Kunden Lieferungen bis 2030 einplanen." Die Aktien von ASML stiegen um 1,2 Prozent.

Im Zürich gewannen die Anteilscheine von Lonza 3,4 Prozent und setzten sich damit an die Spitze des SMI. Neue und ambitionierte Finanzziele verliehen den Aktien der Schweizer Rückenwind. Die von dem Pharmazulieferer im Vorfeld eines Investorentages genannten Ambitionen waren bei Analysten gut angekommen.

Aus Branchensicht waren Luxuswerte gefragt. Sie erholten sich damit von dem jüngsten Rücksetzer nach enttäuschenden Zahlen von LVMH, wobei ihnen die überraschend starken Wirtschaftsdaten zum wichtigen chinesischen Markt zugute kamen. Nicht nur Chinas Außenhandel hatte im September die Erwartungen deutlich übertroffen, auch die Importe hatten die Schätzungen klar überboten. Damit stiegen die Anteilscheine von Hermes, EssilorLuxottica und LVMH um 0,9 bis 1,4 Prozent./la/he

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