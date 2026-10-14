Paris / London / Zürich - Der EuroStoxx 50 hat am Mittwoch seine Vortagesverluste grösstenteils wieder wettgemacht. Etwas Unterstützung hätten die besser als erwartet ausgefallenen Handelsdaten aus China geliefert, schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets. Diese könnten auf eine robustere Weltkonjunktur hindeuten. Allerdings blieben Lipkow zufolge die grundlegenden Belastungsfaktoren bestehen: hohe Energiepreise und attraktive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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