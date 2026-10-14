Berlin - Die Bundesspitze der Grünen gibt dem Berliner Landesverband bei den Sondierungsgesprächen mit Linke und SPD und der möglichen Bildung einer Koalition ab sofort freie Hand. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf eine Nachricht des Bundesvorsitzenden Felix Banaszak an die Parteimitglieder.



"Die weiteren Entscheidungen liegen auf Berliner Landesebene", heißt es darin laut Bericht. Er habe in Absprache mit seiner Co-Vorsitzenden Franziska Brantner sowie der Grünen-Fraktionsspitze im Bundestag in den vergangenen Wochen deutlich gemacht, was für die Grünen die Voraussetzung für Koalitionsgespräche mit der Linken in Berlin sei.



Gerade wenn man wolle, dass ein Bündnis mit Linken und SPD eine echte Chance habe, das Leben der Menschen zu verbessern, müssten die Bedingungen stimmen. Die Linke habe die zugesagten Verabredungen nicht eingehalten, zitiert die Zeitung aus der Nachricht.



Zugleich erklärte demnach Banaszak, die Verantwortung für die Verhandlungen und deren Konsequenzen lägen bei den Spitzenkandidaten und Landesvorsitzenden in Berlin.





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