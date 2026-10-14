Straive stärkt seine Fähigkeit, Unternehmen beim Aufbau und Betrieb von KI für messbare Geschäftsergebnisse zu unterstützen

Straive, ein weltweit tätiges Unternehmen für die Operationalisierung von Daten und KI, gab heute bekannt, dass es im Rahmen des OpenAI-Partnernetzwerks zum OpenAI Select Partner ernannt wurde.

Das OpenAI-Partnernetzwerk ist ein globales Programm für Partner, die gemeinsam mit OpenAI KI-Lösungen entwickeln, vertreiben und bereitstellen. Es vereint Partner mit fundierter Branchenexpertise, Umsetzungsfähigkeiten und Kundenbeziehungen und stellt Ressourcen und Unterstützung bereit, um Unternehmen dabei zu helfen, KI-Fähigkeiten in messbare Ergebnisse umzusetzen.

Als OpenAI Select Partner wird Straive mit OpenAI zusammenarbeiten, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI-Lösungen verantwortungsbewusst zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren. Die "Build-AI"- und "Run-AI"-Kompetenzen von Straive umfassen Datenvorbereitung, Lösungsdesign, Bereitstellung, Governance und kontinuierliche Verbesserung und helfen Unternehmen dabei, KI in die Arbeitsabläufe zu integrieren, in denen die Arbeit tatsächlich erledigt wird.

"KI schafft Mehrwert, wenn sie Teil der Art und Weise wird, wie Menschen täglich Entscheidungen treffen und ihre Arbeit erledigen", sagte Naveen Gattu, Chief Growth Officer bei Straive. "Wir sehen diese Partnerschaft als Chance, die Fähigkeiten von OpenAI in branchenspezifische Arbeitsabläufe zu integrieren mit der Governance, der menschlichen Aufsicht und der kontinuierlichen Verbesserung, die Unternehmen benötigen, um vertrauensvoll zu skalieren."

"Unternehmen benötigen mehr als nur den Zugang zu leistungsstarken Modellen. Sie benötigen den Fachkontext, die Datengrundlagen und die operative Disziplin, um KI in großem Maßstab nutzbar zu machen", sagte Sean Manning, VP und Global Head of Partnerships bei Straive. "Die Ernennung zum OpenAI Select Partner eröffnet neue Möglichkeiten, die Fähigkeiten von OpenAI mit Straives Expertise bei der Operationalisierung von KI zu kombinieren und Kunden dabei zu helfen, vielversprechende Ideen in verlässliche Geschäftsergebnisse umzusetzen."

Straive unterstützt Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung und Lieferkette, Medien und Unterhaltung, Bildung und Forschung sowie Verlagswesen. Zu seinen Angeboten im Bereich generativer KI gehört "LLM Foundry", eine Multi-Modell-Plattform, die OpenAI-Modelle unterstützt und wiederverwendbare Komponenten für die Entwicklung von Unternehmensanwendungen bereitstellt.

Mit Blick auf die Zukunft plant Straive, seine OpenAI-bezogenen Lösungen und Bereitstellungsfähigkeiten auszubauen, um Kunden dabei zu unterstützen, den Schritt vom KI-Experimentieren hin zu einer geregelten Bereitstellung und kontinuierlichen Optimierung zu vollziehen.

Aktuelle Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter https://www.straive.com/news/

Über Straive

Straive unterstützt globale Unternehmen bei der Operationalisierung von Daten, Analysen und KI. Durch die Kombination von Fachwissen, Daten- und KI-Engineering sowie operativer Umsetzung unterstützt das Unternehmen den gesamten KI-Lebenszyklus mit seinen "Build-AI"- und "Run-AI"-Fähigkeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.straive.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

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