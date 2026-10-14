Der Gurobi Summit EMEA findet vom 13. bis 14. Oktober erneut statt und beleuchtet, wie KI und mathematischer Optimierung zusammenwirken, um fundierte und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen.

Gurobi Optimization, LLC, Anbieter im Bereich Decision-Intelligence-Technologie, veranstaltet am 13. bis 14. Oktober den 2026 Gurobi Decision Intelligence Summit ("Gurobi Summit") EMEA in Prag.

Im Anschluss an das US-Event, das vom 22. bis 23. September in Las Vegas stattfand, versammeln sich die Teilnehmer aus der EMEA-Region in der Fantova Budova zu zwei Tagen mit innovativen Anwendungsbeispielen, vertiefenden Schulungen und von Experten geleiteten Podiumsdiskussionen. In den Vorträgen wird hervorgehoben, warum Optimierung die am besten geeignete Form der KI ist, um umsetzbare und fundierte Entscheidungen zu treffen, und wie generative KI Einstiegshürden abbauen und mehr Anwendern helfen kann, das volle Potenzial der Optimierung auszuschöpfen.?

Zu den Referenten der diesjährigen Vorträge zählen Vertreter von ALDI, den Niederländischen Eisenbahnen, Ryanair Labs, SAP, Skydance und weiteren Unternehmen. Auch mehrere Partner von Gurobi werden vor Ort sein, um ihre Lösungen und ihr Fachwissen zu präsentieren.

Darüber hinaus werden die Veranstaltungssponsoren Decide Linkroad, LTPlabs, Optano und ORMAE eigene Stände betreiben, an denen die Teilnehmer Fragen stellen und mit den jeweiligen Teams über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Optimierung, KI und Entscheidungsintelligenz sprechen können.

Wie die Veranstaltung in Las Vegas konzentriert sich auch der EMEA-Gipfel auf das Thema "Vertrauenswürdige Entscheidungen vorantreiben: Optimierung im Zeitalter der KI". Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Vorträge aus spezialisierten geschäftlichen und technischen Programmschienen auszuwählen, Einzelgespräche mit den Optimierungsexperten von Gurobi zu vereinbaren und an einem besonderen Networking-Empfang sowie einem Abendessen teilzunehmen.

"Optimierung spielt im Zeitalter der KI eine einzigartige Rolle und bietet eine zuverlässige Grundlage, um komplexe Daten in vertrauenswürdige Entscheidungen umzuwandeln, die zu aussagekräftigen Ergebnissen führen", sagte Duke Perrucci, CEO von Gurobi. "Wir freuen uns, auf dem diesjährigen Gurobi-Gipfel in Prag aufzuzeigen, wie generative KI dazu beitragen kann, die Möglichkeiten der Optimierung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, während unsere Kunden und Partner demonstrieren, welchen Einfluss die Optimierung bereits branchenübergreifend hat."

Erfahren Sie mehr über den Gurobi Summit EMEA auf der offiziellen Veranstaltungsseite.

Über Gurobi

Gurobi ist ein weltweit führender Anbieter von Optimierungssoftware, der Unternehmen dabei unterstützt, komplexe, reale Entscheidungsfragen fundiert zu lösen und die optimale Vorgehensweise zu bestimmen. Als integrale KI-Technologie, nutzt Gurobi mathematische Optimierung, um Daten in zuverlässige, vertretbare Entscheidungen zu überführen.

Organisationen in unterschiedlichen Branchen setzen Gurobi ein, um Lieferketten zu optimieren, Ressourcen effizient zu planen, Preise zu gestalten und Risiken gezielt zu steuern. Auch hochkomplexe Systeme lassen sich damit realitätsnah modellieren, um tragfähige Entscheidungen schneller zu treffen.

Gurobi wurde 2008 gegründet und ist in Amerika, Europa und Asien vertreten. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus über 40 Branchen, darunter SAP, Air France und die National Football League. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gurobi.com/ oder telefonisch unter +1 (713) 871-9341.

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