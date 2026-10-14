Cardano Kurs (ADA) fällt um 7 Prozent trotz Rekordwoche im Netzwerk, was Anleger am 13. Oktober wissen müssen

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Der Cardano Kurs ist am Dienstag um mehr als 7 Prozent auf 0,2325 Dollar gefallen, obwohl das Netzwerk gerade die aktivste Woche seit fünf Jahren hinter sich hat. Über 1,78 Millionen Transaktionen in nur fünf Tagen hätten früher einen kräftigen Sprung im Cardano Kurs ausgelöst. Diesmal reagierte der Markt mit Verkäufen, und ADA rutschte zeitweise bis auf 0,2256 Dollar ab. Für alle, die den Cardano Kurs verfolgen, stellt sich deshalb eine unbequeme Frage. Wenn selbst Rekordzahlen den Preis nicht mehr bewegen, wo entstehen in diesem Markt dann noch die großen Gewinne?

Cardano Kurs aktuell, ADA unter Druck trotz Rekord im Netzwerk

Laut CoinMarketCap notiert ADA aktuell bei 0,2325 Dollar und damit 7,25 Prozent unter dem Vortag. Im Tagesverlauf schwankte der Cardano Kurs zwischen 0,2513 und 0,2256 Dollar. Das Handelsvolumen stieg gleichzeitig um fast 49 Prozent auf rund 575 Millionen Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt jetzt bei etwa 8,55 Milliarden Dollar, womit Cardano nur noch auf Platz 14 der größten Kryptowährungen steht. Vom Rekordhoch bei 3,10 Dollar aus dem September 2021 trennen den Cardano Kurs inzwischen rund 92 Prozent.

Besonders auffällig ist der Gegensatz zur Lage im Netzwerk selbst. Wie U.Today berichtet, verarbeitete Cardano in Epoche 660 vom 6. bis 11. Oktober genau 1.780.896 Transaktionen. Der bisherige Rekord lag bei rund 1,57 Millionen Transaktionen und stammte aus dem November 2021. Treiber war vor allem eine große Abstimmungsrunde der Community über Regeln im Netzwerk. Eine Überweisung kostete dabei im Schnitt nur 0,19 ADA, also etwa fünf Cent. Trotzdem scheiterte ADA laut dem Bericht am Widerstand bei 0,26 Dollar.

Charttechniker sehen die nächste Unterstützung für den Cardano Kurs bei 0,2302 Dollar, während eine Trendlinie bei 0,2264 Dollar heute bereits kurz unterschritten wurde. Die Nutzung wächst also, doch der Cardano Kurs belohnt sie bisher nicht. Bei einem Wert von über acht Milliarden Dollar braucht es enorme Summen, damit sich der Preis spürbar bewegt. Wer auf große Sprünge hofft, sucht deshalb nach Projekten, die günstige Überweisungen noch weiter treiben und gleichzeitig ganz am Anfang stehen.

Während der Cardano Kurs stockt, senkt Pepeto die Gebühren zwischen fünf Blockchains auf null

Die Rekordwoche bei Cardano hat bewiesen, dass Menschen ihre Coins bewegen, sobald das Senden günstig ist. Genau hier setzt Pepeto an und drückt diese Kosten bis auf null. Während die meisten Presales nur einen Plan verkaufen, betreibt Pepeto bereits drei funktionierende Werkzeuge, darunter die eigene Börse PepetoSwap ohne Gebühren und eine Brücke zwischen verschiedenen Blockchains.

Die meisten Brücken verlangen 15 bis 50 Dollar pro Überweisung und brauchen oft Minuten oder sogar Stunden. Schlimmer noch, bei manchen Anbietern kann eine gescheiterte Überweisung die Coins dauerhaft blockieren. Die Brücke von Pepeto verlangt dagegen keine Gebühr, sodass nur die normalen Netzwerkkosten anfallen. Sie verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum, und eine Überweisung dauert weniger als 60 Sekunden, im gezeigten Beispiel sogar nur 41 Sekunden.

Die Token werden zunächst in einem geprüften Vertrag auf der ersten Blockchain gesperrt und erst nach dem Nachweis dieser Sperre auf der zweiten Blockchain neu erzeugt. Scheitert eine Überweisung, wird die Sperre automatisch aufgehoben, und die Coins kehren zu ihrem Besitzer zurück. Niemand verwahrt dabei fremdes Geld, und niemand muss den Vorgang freigeben. Zur Sicherheit des Presales trägt bei, dass die Prüfer von SolidProof den gesamten Code von Pepeto vor dem Start des Verkaufs vollständig untersucht und verifiziert haben.

Jeder gesparte Dollar an Gebühren bleibt beim Nutzer, und genau dieser Anreiz hat zuletzt auch die Blöcke von Cardano gefüllt. Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und läuft in Stufen, die enden, sobald ihr Zeitlimit abläuft oder ihr Ziel erreicht ist. Danach steigt der Preis, der heute noch bei 0,000000188 Dollar liegt. Analysten halten nach dem Listing einen Anstieg um das Hundertfache für möglich. Sollten sie recht behalten, liegt die Rendite im Abstand zwischen heutiger Stufe und Listingpreis, und diesen sichern sich nur Käufer vor dem nächsten Preisschritt.

Fazit

Der Cardano Kurs hat mit der Rekordwoche eine Grundlage, doch der heutige Rückgang zeigt, wie zäh der Weg bleibt. Pepeto könnte dennoch deutlich mehr liefern, da es winzig startet. Eine Verdopplung bei 8,55 Milliarden Dollar Börsenwert wäre solide, doch genau das preist der Markt schon ein. Ein kleiner Startwert, ein stufenweise steigender Preis und eine laufende Brücke ohne Gebühren ändern diese Rechnung. Jeder Kauf bringt die Stufe auf der offiziellen Pepeto-Website näher an ihr Ziel, und die nächste kostet mehr. Wer heute einsteigt und wer bis zum Listing wartet, könnte denselben Coin zu sehr unterschiedlichen Preisen besitzen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum fällt der Cardano Kurs heute trotz Rekordaktivität im Netzwerk?

Der Cardano Kurs fällt, weil Anleger nach dem gescheiterten Ausbruch über 0,26 Dollar Gewinne mitnehmen. Die nächste Unterstützung liegt bei 0,2302 Dollar.

Warum lohnt sich der Blick auf den Pepeto Presale jetzt?

Pepeto bietet eine bereits laufende Brücke ohne Gebühren zwischen fünf Blockchains, deren Code SolidProof geprüft hat. Der Preis steigt mit jeder Stufe, die aktuelle Stufe zeigt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.