Düsseldorf - Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schließt eine Rückkehr in die Politik nicht mehr aus. "Ich bin erst 40 und habe noch viele Jahre vor mir", sagte der ehemalige ÖVP-Politiker dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). Bisher hatte Kurz ein mögliches Comeback als Politiker immer dementiert.



In den vergangenen fünf Jahren habe es "ein paar Möglichkeiten" für einen Wiedereinstieg gegeben, sagte Kurz. "Ich habe mich bisher immer dagegen entschieden." Konkrete Pläne nannte er nicht. Er fühle sich derzeit sehr wohl als Unternehmer.



Kurz war 2021 als Kanzler wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten. Heute ist er Unternehmer und Mitgründer des Cybersicherheitsunternehmens Dream Security. Die Politik zu verlassen sei zunächst "sehr schwer" gewesen, sagte er. Inzwischen sei er "im Reinen". Ohne das Ende seiner politischen Karriere hätte er weder seine "finanzielle Unabhängigkeit" erreicht noch Erfahrungen als Unternehmer gemacht.





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