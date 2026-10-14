Ethereum Prognose heute, hält der ETH Kurs nach zehn Tagen ETF-Abflüssen die 2.500 Dollar?

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Die Ethereum Prognose steht vor einer harten Probe, denn Anleger haben zehn Handelstage in Folge Geld aus den US-Fonds für Ether abgezogen. Allein in der vergangenen Woche flossen rund 542 Millionen Dollar ab, am Montag kamen weitere 85 Millionen Dollar hinzu. Trotzdem kämpft sich ETH am Dienstag wieder über die Marke von 2.500 Dollar, nachdem der Kurs in der Nacht bis auf 2.400 Dollar gefallen war. Für die Ethereum Prognose ergibt das ein ungewohntes Bild, große Investoren steigen aus, während der Preis hält. Wer gewinnt dieses Tauziehen, und wo finden Sie eine Chance, die mehr als ein paar Prozent bietet?

Ethereum Prognose am 13. Oktober, ETH Kurs testet nach ETF-Abflüssen die 50-Tage-Linie

Am Montag verlor Ether mehr als 3,5 Prozent, am Dienstag holte der Kurs fast 3 Prozent wieder auf. Laut FXStreet notiert ETH aktuell um 2.500 Dollar und testet damit den 50-Tage-Durchschnitt bei 2.501 Dollar, den der Kurs zuvor nach unten durchbrochen hatte. Diese Linie ist jetzt die erste echte Hürde für jede Ethereum Prognose.

Wie CoinDesk berichtet, stiegen die Liquidationen binnen 24 Stunden um 284 Prozent auf 813 Millionen Dollar, während eine Put-Option bei 2.500 Dollar mit Fälligkeit am 16. Oktober die gefragteste Absicherung bei Ether war. Am Mittwoch folgen die US-Inflationsdaten, für die Ökonomen einen Anstieg auf 3,6 Prozent erwarten. Im positiven Szenario muss ETH das Hoch vom 21. August bei 2.546 Dollar überwinden, dann wäre der Weg bis 2.807 Dollar frei. Nach unten liegt die erste Unterstützung bei 2.355 Dollar.

Die Ethereum Prognose bleibt damit eine Frage von wenigen Prozent, denn selbst der optimistische Fall bedeutet nur ein Plus von etwa 12 Prozent. Für ein kleines Depot ist das kein Sprung, der etwas verändert. Große Fonds handeln dabei mit besseren Daten und schnelleren Werkzeugen als private Anleger. Genau hier stellt sich die Frage, wo kleinere Anleger einen ähnlichen Vorteil finden und früher dabei sein können.

Pepeto bringt den Datenvorsprung der Ethereum-Fonds zu privaten Anlegern

Die Ethereum Prognose zeigt, wohin sich ein Schwergewicht in den nächsten Tagen bewegen könnte. Pepeto setzt an einer anderen Stelle an, nämlich bei dem Moment, in dem ein Einstieg aus dem Presale am Tag des Listings auf echtes Handelsvolumen trifft. Während Fonds bei Ether mit besseren Daten handeln, will dieses Projekt genau diesen Vorsprung auch privaten Anlegern geben.

Im Mittelpunkt steht der PepetoAI Risk Scorer, der jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg bewertet. Damit erhalten private Trader eine Einschätzung, wie sie sonst nur große Handelsabteilungen für ihr Timing nutzen. Das so bewertete Kapital wandert danach über die Cross-Chain-Bridge ohne Reibung zwischen verschiedenen Blockchains, statt an einer einzigen Kette festzuhängen. Jeder Tausch über den gebührenfreien Swap PepetoSwap kostet nichts, sodass Kapital wachsen kann, ohne unterwegs durch Gebühren zu schrumpfen. Bis zum erwarteten Listing bei Binance könnte daraus eine größere Position entstehen.

Bei einem auf 420 Billionen Token begrenzten Angebot sind im Presale schon mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen. Für die Sicherheit spricht, dass SolidProof den gesamten Code des Projekts geprüft und verifiziert hat, bevor der Presale überhaupt für Käufer geöffnet wurde. Zum Entwicklerteam gehört außerdem der Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe.

Drei Werkzeuge greifen hier ineinander und zielen auf ein Ergebnis, eine Position, die bis zum Listing wachsen kann. Am Tag des Listings könnte diese Position dann neu bewertet werden, und zwar zu Marktpreisen statt zu Presale-Konditionen. Selbst eine gute Ethereum Prognose bedeutet derzeit nur ein Plus im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Ein Presale dagegen kann genau diese Spanne am Tag des Listings erreichen, wenn der Handel zu einem Vielfachen des Einstiegspreises startet. Wer jetzt zum Presale-Preis von 0,000000188 Dollar einsteigt, kauft vor dieser Neubewertung, denn mit jeder Stufe steigt der Preis und das Listing löscht diesen Einstieg endgültig.

Fazit

Die Ethereum Prognose hängt an der Marke von 2.500 Dollar und an den Inflationsdaten am Mittwoch. Pepeto ist der Handel unter dieser Prognose, denn hier steigt der Preis mit jeder gefüllten Stufe, bis der Presale-Einstieg mit dem Listing verschwindet. Bei einem Marktwert von rund 300 Milliarden Dollar würde selbst ein Rekordhoch von 4.953 Dollar ETH nicht einmal verdoppeln. Früh dabei zu sein hieß nie, klüger zu sein, sondern schneller. So haben viele Anleger die frühen Phasen von Dogecoin und Shiba Inu verpasst, weil sie zu lange zögerten. Auch dieses Fenster dürfte sich auf dieselbe Weise schließen, sobald das Listing beginnt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose für diese Woche aus?

Die Ethereum Prognose hängt an der 50-Tage-Linie bei 2.501 Dollar. Über 2.546 Dollar rückt 2.807 Dollar in Reichweite, unter 2.355 Dollar droht ein tieferer Rücksetzer.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Memecoin im Presale mit KI-Risk-Scorer und gebührenfreiem PepetoSwap, erhältlich über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.