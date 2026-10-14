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Ein Unternehmen mit 473 Millionen XRP in der Bilanz hat heute die Nasdaq-Schlussglocke geläutet, doch der Token selbst steht tiefer als vor einer Woche. XRP notiert am 14. Oktober 2026 bei rund 1,37 Dollar, etwa 62 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,84 Dollar. Evernorth begann am 12. Oktober unter dem Ticker XRPN an der Nasdaq zu handeln und brachte 300 Millionen Dollar Kapital mit. Die XRP News der letzten Tage zeigen eine wachsende Kluft zwischen institutionellem Ausbau und tatsächlicher Kursreaktion. Dieser Artikel analysiert die Lage und beleuchtet ein Presale-Projekt, das genau diese Lücke für sich nutzt.

XRP News Oktober 2026: Nasdaq-Debüt trifft auf Kursrückgang

Die größte Meldung der Woche ist das Nasdaq-Debüt von Evernorth unter dem Ticker XRPN, wie KuCoin berichtete. Das Unternehmen schloss eine SPAC-Fusion mit Armada Acquisition im Gesamtwert von 300 Millionen Dollar ab. Am heutigen 14. Oktober läutet Evernorth die Nasdaq-Schlussglocke. Die XRPN-Aktie stieg am ersten Handelstag um 68 Prozent, während der XRP-Kurs selbst 2,7 Prozent verlor.

Laut XRP-Insights halten US-Spot-XRP-ETFs insgesamt 1,19 Milliarden XRP mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Milliarden Dollar. In der Woche bis zum 9. Oktober flossen netto 7,9 Millionen XRP im Wert von 11,1 Millionen Dollar in die Fonds. Ripples Stablecoin RLUSD hat eine Marktkapitalisierung von 2,45 Milliarden Dollar erreicht, wobei das XRP-Ledger erstmals Ethereum als wichtigste RLUSD-Blockchain überholt hat.

XRP braucht einen Durchbruch über 1,38 Dollar und dann über 1,40 bis 1,42 Dollar, um eine technische Erholung zu bestätigen. Die Unterstützung liegt bei 1,31 Dollar, und ein Bruch darunter könnte den Kurs Richtung 1,20 Dollar drücken. Während XRP unter Widerstand verharrt, finden Anleger im Presale-Segment Einstiege mit fester Preisstruktur vor dem Börsenstart.

Pepeto baut Handelsinfrastruktur, während XRP unter Widerstand verharrt

Die Kluft zwischen der XRP-Infrastruktur auf institutioneller Ebene und dem fallenden Kurs auf Retail-Ebene zeigt ein Muster, das sich vor jedem Zykluswechsel wiederholt. Kapital fließt in Presale-Projekte mit festem Einstiegspreis, weil der Abstand zwischen Kaufpreis und späterem Listingpreis dort am größten ist.

Was Pepeto von jedem anderen Meme-Token unterscheidet, ist die funktionierende Infrastruktur hinter dem Projekt. Es betreibt eine Cross-Chain-Bridge, die Token zwischen verschiedenen Blockchains kostenlos bewegt. Ein Risk Scorer bewertet jeden Trade, bevor er ausgeführt wird, und gibt Inhabern ein klares Bild davon, was sie kaufen. Der Presale hat bereits ernsthaftes Käuferinteresse angezogen und mehr als 10,38 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die den Abstand zwischen Presale-Einstieg und Börsenkurs kalkulieren.

Ein ehemaliger Binance-Experte hat das Projekt aufgebaut, und dieser Hintergrund ist entscheidend, weil der Trading-Hub von jemandem entworfen wurde, der weiß, was Plattformen mit hohem Volumen brauchen. Die offizielle Pepeto-Website verfolgt den Presale Phase für Phase, wobei jede Runde mehr Kapital anzieht als die vorherige. Die Cross-Chain-Bridge löst das Problem von Token, die auf einer einzelnen Chain festsitzen, und der Risk Scorer beseitigt Unsicherheit, indem er das Risiko jedes Trades vor der Ausführung anzeigt. Diese Werkzeuge existieren und funktionieren bereits, was Pepeto vor Meme-Coins stellt, die mit nichts außer einem Token und einem Versprechen starten.

SolidProof hat vor dem Start des Presales eine vollständige Prüfung des gesamten Vertragscodes durchgeführt und bestätigt, dass der Code exakt das ausführt, was das Team den Käufern kommuniziert, was dem Projekt eine verifizierte Vertrauensbasis verleiht. Der Gesamtvorrat liegt bei 420 Billionen Token, und der Presale-Preis von 0,000000188 Dollar pro Token ist der einzige Einstieg, der vor dem erwarteten Binance-Listing existiert. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand des Presales, und das Einstiegsfenster bleibt nicht dauerhaft offen.

Fazit

Die XRP News zeigen wachsende institutionelle Infrastruktur, doch der Kurs spiegelt das noch nicht wider, und genau hier liegt das Renditepotenzial für Anleger, die früher handeln als der Markt. PEPE und FLOKI haben gezeigt, dass Meme-Coins mit Infrastruktur Milliardenbewertungen erreichen können, und ein ehemaliger Binance-Experte hat Pepeto mit einer Bridge, einem Risk Scorer und einem erwarteten Binance-Listing aufgebaut. Der Presale-Preis steht fest, der Börsenkurs nach dem Listing wird ein anderer sein. Wer den Abstand zwischen beiden Preisen als Potenzial erkennt, versteht, warum Kapital jetzt in den Presale fließt und nicht wartet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was passiert rund um XRP im Oktober 2026?

Evernorth startete am 12. Oktober an der Nasdaq unter dem Ticker XRPN mit 473 Millionen XRP. XRP notiert bei 1,37 Dollar mit Widerstand bei 1,40 Dollar, während die ETFs 1,19 Milliarden XRP halten.

Warum zieht Pepeto Kapital an, während der Markt unsicher bleibt?

Pepeto bietet einen festen Presale-Einstieg mit einer Cross-Chain-Bridge und einem Risk Scorer, die von SolidProof verifiziert wurden, entwickelt von einem ehemaligen Binance-Experten.