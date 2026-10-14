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Evernorth hat 473 Millionen XRP in einem börsennotierten Unternehmen auf der Nasdaq geparkt, und trotzdem fällt der Kurs. Ein Unternehmen mit einer Milliarde Dollar in Reserven läutet die Nasdaq-Glocke, während 80 Prozent der SPAC-Investoren vorher ausstiegen. XRP handelt am 14. Oktober bei rund 1,37 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 87 Milliarden Dollar. Warum sammeln Institutionen den Token, während der Kurs sinkt? Die großen Spieler positionieren sich, bevor die breite Masse versteht, was passiert. Bei 87 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht XRP enorme Mengen neues Kapital für eine Verdopplung.

XRP News: Evernorth, Bug-Fix und eine Nasdaq-Glocke, die keiner hörte

Evernorth startete am 12. Oktober den Handel an der Nasdaq als XRPN mit 473 Millionen XRP in der Bilanz laut KuCoin. Das Unternehmen entstand aus einer SPAC-Fusion mit Armada Acquisition Corp. und sammelte über eine Milliarde Dollar an Bruttoerlösen. 80 Prozent der SPAC-Investoren lösten ihre Anteile vorher ein, ein Zeichen für fehlendes Vertrauen. Die Reserven sind beim Listing rund 40 Prozent weniger wert als bei der Vertragsunterzeichnung.

XRP handelt am 14. Oktober bei 1,37 Dollar, ein Rückgang von 0,18 Prozent in 24 Stunden. Der Support liegt bei 1,34 Dollar, Widerstand bei 1,40 bis 1,42 Dollar laut CaptainAltcoin. Die XRPL Foundation bestätigte einen kritischen Bug-Fix, der die fixe Gesamtmenge von 100 Milliarden Tokens schützte, ohne dass neue Coins entstanden. Stripe-Tochter Privy kündigte am 13. Oktober eine Partnerschaft mit Ripple für eingebettete Wallets auf dem XRP Ledger an. Am selben Tag verzeichneten die Spot-ETFs null Nettoströme, der vierte handelsfreie Tag im Oktober.

Ripple baut die Infrastruktur, der Preis für Kleinanleger läuft seitwärts. Das Allzeithoch bei 3,84 Dollar liegt 62 Prozent über dem aktuellen Kurs, ein Multiplikator von nur 2,6. Bei dieser Marktkapitalisierung kostet jeder weitere Prozentpunkt mehr Kapital als der letzte. Die größten prozentualen Gewinne dieses Zyklus kommen nicht aus Projekten mit einer Bewertung von 87 Milliarden Dollar. Diese Erkenntnis treibt Kapital in Projekte, deren Multiplikatoren noch am größten sind.

Pepeto: Der Einstieg, den die XRP News nicht zeigen

XRP bei 87 Milliarden Dollar bietet bestenfalls ein 2,6x zum Allzeithoch. Pepeto ist der Einstieg, der noch nicht gelaufen ist, und genau darin liegt der Unterschied zwischen einem begrenzten Multiplikator und einem offenen.

Das Herzstück ist der gebührenfreie Cross-Chain-Swap, der die volle Größe jeder Position über alle Ketten hinweg intakt hält, weil null Gebühren bedeuten, dass nichts auf dem Weg verloren geht. Was der Swap schützt, liest der PepetoAI-Risikoscorer anschließend aus und bewertet jede Position, bevor Kapital eingesetzt wird, sodass die Entscheidung auf Daten basiert und nie auf einer Vermutung. Weil sich Gelegenheiten selten auf der Blockchain befinden, auf der man gerade steht, transportiert die Cross-Chain-Bridge die geschützten Positionen dorthin, wo der Handel stattfindet. Jedes Werkzeug existiert, weil das vorherige den Bedarf dafür geschaffen hat.

Die tägliche Nutzung dieses Kreislaufs erzeugt tägliche Nachfrage nach dem Token, und genau deshalb haben sich bereits 10,38 Millionen Dollar im Presale angesammelt. Der Kopf hinter Pepeto hat den ursprünglichen Pepe-Token aufgebaut. SolidProof hat den Vertragscode auditiert, bevor der erste Dollar in den Presale floss, eine unabhängige Prüfstelle bestätigte die Sicherheit vor dem Verkaufsstart. Bei 0,000000188 Dollar pro Token und einem fixen Angebot von 420 Billionen Tokens, das wöchentliche Burns verkleinern, belohnt die Mathematik jeden, der vor dem erwarteten Binance-Listing einstieg. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem diese Position noch existiert.

Einen Token nach einem 50-Prozent-Anstieg zu kaufen ist kein Einstieg, sondern eine Jagd nach bereits verteilten Gewinnen. Pepeto ist der Presale, der noch nicht gelaufen ist. Dogecoin-Frühkäufer unter einem halben Cent, SHIB-Käufer vor dem Listing, Pepe-Käufer im Presale, alle saßen genau dort, wo Pepeto-Käufer jetzt sitzen. Diese Phase endet mit dem Listing.

Fazit

Die XRP News zeigen das klar: Das große Renditepotenzial liegt nicht bei 87 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Es liegt dort, wo der Preis noch im Presale steht und das Listing den Multiplikator erst erzeugt. Jeder große Gewinner im Kryptomarkt hatte diesen Moment, und bei Pepeto ist er jetzt. Der Preis steigt mit jeder Runde und verschwindet vollständig, sobald das erwartete Binance-Listing live geht. Die Wallets, die heute einsteigen, sind die Positionen, die das Listing belohnt. Der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website ist das Fenster, das sich schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten XRP News im Oktober 2026?

Evernorth startete am 12. Oktober an der Nasdaq als XRPN mit 473 Millionen XRP. Die XRPL Foundation bestätigte einen Bug-Fix, und Privy kündigte XRPL-Wallets an.

Kann die XRP-Rallye die Rendite eines Presales schlagen?

Nein. XRP bietet zum Allzeithoch nur ein 2,6x. Der Pepeto-Presale ist auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com geöffnet.