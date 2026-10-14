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Die usbekische Hospitality-Gruppe TEG schließt Unternehmenszusammenschluss in den USA ab



14.10.2026 / 22:30 CET/CEST

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Dieser historische Meilenstein versetzt TEG in die Lage, vom rasant wachsenden Tourismusmarkt Usbekistans zu profitieren und seine Wachstumspläne umzusetzen NEW YORK, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- TEG SPV LLC ("TEG"), ein führendes, in Usbekistan ansässiges integriertes Unternehmen im Bereich Gastgewerbe, Tourismus und Veranstaltungen, gab heute den erfolgreichen Abschluss seines Unternehmenszusammenschlusses mit StageWise Strategies Corp. ("STWI") bekannt und gründet damit das erste in den USA gehandelte Unternehmen aus Usbekistan. Die Transaktion erfolgte im Rahmen einer Aktientauschvereinbarung, durch die TEG zum operativen Kernunternehmen der fusionierten Aktiengesellschaft wurde. Das Unternehmen wird unter dem Namen TEG Overseas, Inc. firmieren und seine Stammaktien werden an den OTC-Märkten gehandelt. Dieser Meilenstein markiert einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von TEG und versetzt das Unternehmen in die Lage, von starken langfristigen Trends zu profitieren, die die Region prägen, darunter steigende Besucherzahlen im internationalen Tourismus, zunehmende Geschäftsreisen sowie anhaltende Investitionen in die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Usbekistans. Mit seiner fundierten Expertise in der Tourismusbranche besitzt und betreibt TEG ein Portfolio und ein Ökosystem aus erstklassigen Hotel- und Veranstaltungsobjekten in Usbekistan, darunter das Hilton Tashkent City, das Wyndham Bukhara und das Central Asian Expocenter (CAEx), eines der größten und modernsten Full-Service-Kongresszentren Zentralasiens für Ausstellungen und Veranstaltungen. Das Portfolio erzielte 2025 einen Umsatz von 42,9 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 14,4 Millionen US-Dollar, was gegenüber 2024 einem Anstieg von 22 % bzw. 215 % entspricht. "Mit einem bewährten Portfolio hochwertiger Objekte, Beziehungen zu führenden internationalen Hotelmarken und einer klaren Wachstumsstrategie ist TEG gut für die nächste Entwicklungsphase positioniert, von der wir erwarten, dass sie die geschäftlichen Ambitionen von TEG auf ein neues Niveau heben und gleichzeitig die nationale Identität sowie die Wettbewerbsfähigkeit Usbekistans im Tourismussektor stärken wird", sagte Anita Mendiratta, Vorstandsvorsitzende von TEG. "Der Börsengang von TEG erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die gesamte Tourismuswirtschaft Usbekistans, da starkes Wirtschaftswachstum und eine ehrgeizige nationale Entwicklungsagenda dazu beitragen, das Land als eines der attraktivsten und einladendsten Reise- und Geschäftsreiseziele Zentralasiens zu etablieren." Gut positioniert, um vom Wachstumskurs des usbekischen Tourismus zu profitieren Usbekistan empfing 2025 rund 11,7 Millionen ausländische Touristen, was einem Anstieg von fast 47 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und wurde von der UNWTO im ersten Quartal 2026 als einer der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte für internationale Touristenankünfte eingestuft. Diese Dynamik wird durch die umfassende Wirtschaftsreformagenda des Landes und die Strategie "Usbekistan 2030" untermauert, die den Tourismus zu einer nationalen Priorität macht, unterstützt durch den Ausbau der Infrastruktur, eine verbesserte internationale Anbindung und das Wachstum des Privatsektors. Gastfreundschaft ist seit Jahrhunderten ein zentraler Bestandteil der usbekischen Kultur und hat ihre Wurzeln in der historischen Rolle des Landes als Knotenpunkt der Seidenstraße. Heute trägt dieses Erbe zusammen mit der fortschreitenden Modernisierung des Landes, Investitionen in wichtige Infrastruktur im Bereich Mobilität und Anbindung (einschließlich Luft- und Schienenverkehr) sowie der Entwicklung zu einem regionalen Investitionszentrum dazu bei, Usbekistan als zunehmend wichtiges Reiseziel für den ganzjährigen, landesweiten internationalen Tourismus, Geschäftsreisen und Veranstaltungen zu etablieren. Der AKFA-Vorteil TEG ist Teil der AKFA-Gruppe, einer der größten privaten Unternehmensgruppen Zentralasiens mit 38.000 Mitarbeitern. AKFA wurde 2001 in Taschkent vom führenden usbekischen Unternehmer Jakhongir Artikkhodjaev gegründet und ist in sieben strategischen Sektoren tätig: Unterhaltungselektronik (Artel), Aluminiumprofile für Türen und Fenster (AKFA), Bauwesen, Gesundheitswesen, Bildung, Tourismus und Unterhaltung. Als Teil des umfassenden AKFA-Ökosystems profitiert TEG von: Globaler Vernetzung und vertrauensvollen Branchenbeziehungen

Zugang zu den größten und erfahrensten Entwicklungs- und Baupartnern des Landes

Effizienzvorteilen bei der Beschaffung und Skaleneffekte im operativen Geschäft

Einer schnelleren Umsetzung und kürzeren Markteinführungszeit für strategische Initiativen "Unsere langjährige Beziehung zu AKFA war für die Entwicklung von TEG von entscheidender Bedeutung und hat uns Zugang zu den Kompetenzen und Beziehungen eines weitaus umfassenderen Unternehmensökosystems verschafft", sagte Irodakhon Abduvakhitova, nicht unabhängige Direktorin und Investorin bei TEG. "In Verbindung mit der bewährten Branchenexpertise von TEG stärken diese Vorteile unsere Fähigkeit, Chancen zu erkennen, Projekte effizient umzusetzen und unser Geschäft in Usbekistan sowie in der gesamten Region auszubauen." Umsetzung einer klaren Wachstumspipeline Als börsennotiertes Unternehmen beabsichtigt TEG, den Zugang zu den US-Kapitalmärkten zu nutzen, um künftige Akquisitionen zu unterstützen und sein Portfolio an Objekten in den Bereichen Gastgewerbe sowie Meetings, Incentives, Konferenzen und Ausstellungen (MICE) zu erweitern. TEG plant, Akquisitionen entlang seiner gesamten Pipeline zu verfolgen, die das Angebot erweitern und es dem Unternehmen ermöglichen, ein breiteres Spektrum an Geschäfts- und Urlaubsreisenden zu bedienen. TEG beabsichtigt zudem, das kontinuierliche Wachstum voranzutreiben, indem es sein bewährtes Eigentümer-Betreiber-Modell, seine fundierten Kenntnisse des usbekischen Marktes, seine Beziehungen zu internationalen Hotelmarken sowie die Entwicklungskapazitäten des gesamten AKFA-Ökosystems nutzt. Berater Kingswood ArcStone, ein Geschäftsbereich von Kingswood Capital Partners, LLC, und die Bluestone Investment Bank fungieren als Finanzberater für TEG. Ellenoff Grossman & Schole LLP und Dentons Usbekistan fungieren als Rechtsberater von TEG. Hunter Taubman Fischer & Li LLC fungiert als Rechtsberater von StageWise. Informationen zu TEG TEG ist ein führendes, multidimensionales Tourismus- und Gastgewerbeunternehmen in Usbekistan, das ein integriertes Portfolio und Ökosystem aus Gastgewerbe-, Veranstaltungs- und Reiseziel-Objekten aufbaut, um die schnell wachsende Besucherwirtschaft des Landes zu bedienen. Zum Portfolio von TEG gehören das Hilton Tashkent City, das Wyndham Bukhara und das Central Asian Expocenter. Als Teil der AKFA-Gruppe, einer der größten privaten Unternehmensgruppen Usbekistans, profitiert TEG von institutioneller Größe, tiefgreifenden Branchenbeziehungen und umfassenden Entwicklungskapazitäten. Die Wachstumsstrategie von TEG konzentriert sich darauf, das Potenzial seines bestehenden Portfolios zu maximieren und gleichzeitig eine Reihe weiterer Hotel- und Tourismusobjekte in ganz Usbekistan und der gesamten Region zu realisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tegcompany.com/. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze enthalten, darunter Aussagen zu den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen von TEG hinsichtlich ihrer zukünftigen Leistung und Geschäftstätigkeit, einschließlich Umsatz, Gewinn, Cashflow sowie anderer finanzieller und betrieblicher Kennzahlen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich solcher, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen durch TEG zum Ausdruck bringen und durch Wörter wie "wird", "erwartet", "glaubt", "planen", "voraussehen", "vorhersagen", "beabsichtigen", "Ziel", "zukünftig", "vorausschauend", "weiterhin", "zuversichtlich", "Ausblick", "Prognose", "Zielvorgabe", "Ziel", "Schätzung", "Prognose" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke, einschließlich der Verneinungsformen solcher Wörter und Ausdrücke. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von TEG wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage, einschließlich Inflation, höherer Zinssätze und potenzieller Rezessionsdruck, die sich auf die Entscheidungen von Verbrauchern und Unternehmen hinsichtlich der Nutzung von Reiseunterkünften auswirken können; globale Handelskonflikte, unter anderem mit China; die Entwicklung der Finanz- und Kreditmärkte; das wirtschaftliche Umfeld für die Hotellerie; operative Risiken im Hotelleriegeschäft; die Beziehungen von TEG zu Hotels, Konferenzzentren und anderen Immobilien; die Auswirkungen von Krieg, terroristischen Aktivitäten, politischer Instabilität oder politischen Unruhen; globale oder regionale Gesundheitskrisen oder Pandemien, einschließlich der daraus resultierenden Auswirkungen auf das Geschäft, den Betrieb, die Finanzergebnisse, den Cashflow und die Liquidität von TEG sowie der Auswirkungen auf Gäste und Mitarbeiter, die Gastgewerbebranche und die allgemeine Nachfrage nach Reisen sowie reisebezogene Einschränkungen; die Fähigkeit von TEG, Verpflichtungen und Vereinbarungen im Rahmen seiner ausstehenden Verbindlichkeiten zu erfüllen, einschließlich der Zahlung von Kapital und Zinsen sowie der Einhaltung der darin enthaltenen Auflagen; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von TEG, Finanzierungen zu erhalten, und den Bedingungen dieser Finanzierungen, einschließlich des Zugangs zu Liquidität und Kapital, sowie alle Risiken, die in den von TEG bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten aufgeführt sind. Diese Risiken und Ungewissheiten sind nicht die einzigen, denen TEG ausgesetzt sein könnte, und es können in Zukunft weitere Risiken entstehen oder an Bedeutung gewinnen. TEG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, späterer Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. pr@tegcompany.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-usbekische-hospitality-gruppe-teg-schlieWt-unternehmenszusammenschluss-in-den-usa-ab-302909107.html



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