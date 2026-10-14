Bratislava/Bodö - Borussia Dortmund hat am zweiten Spieltag der Champions-League-Ligaphase beim FK Bodö/Glimt mit 0:1 verloren, während der VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava mit 3:0 gewonnen hat.



In Nordnorwegen fand der BVB am Mittwochabend lange keinen Zugriff auf die Partie. Die Gastgeber kombinierten hingegen zielstrebig und kamen vor der Pause zu den besseren Möglichkeiten.



Nach dem Wechsel erhöhte Bodö/Glimt den Druck und belohnte sich in der 52. Minute: Rechtsverteidiger Fredrik Sjövold verwertete eine flache Hereingabe von Sebastian Auklend aus kurzer Entfernung. Kovac reagierte mit vier Einwechslungen auf einmal, was das Offensivspiel der Gäste spürbar belebte. Der eingewechselte Felix Nmecha scheiterte mit einem Fernschuss am Torhüter Nikita Haikin, auch Ethan Nwaneri brachte seinen Kopfball nicht im Tor unter. Nach dem 3:2 zum Auftakt gegen Villarreal kassierte Dortmund damit die erste Niederlage im Wettbewerb.



Stuttgart dagegen bleibt in der Königsklasse ohne Punktverlust. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß bestimmte in der slowakischen Hauptstadt von Beginn an das Geschehen. In der 29. Minute brachte Kapitän Deniz Undav die Schwaben nach Zuspiel von Angelo Stiller in Führung. Kurz darauf traf Josha Vagnoman mit einem wuchtigen Volleyschuss nur die Latte.



Nach der Pause wurde Slovan mutiger Ein vermeintlicher Ausgleich von Suleiman Camara wurde nach Überprüfung durch den Videoschiedsrichter wegen Abseits aberkannt. Sandro Cruz sorgte dann in der 64. Minute für die Vorentscheidung, als er eine Hereingabe Vagnomans ins eigene Tor lenkte. In der 90. Minute setzte der eingewechselte Ermedin Demirovic den Schlusspunkt: Nach einem weiten Ball von Atakan Karazor flankte Anthony Assignon von rechts, und Demirovic köpfte aus kurzer Distanz zum 3:0 ein. Für den VfB war es nach dem 3:1 gegen Viking Stavanger der zweite Sieg im zweiten Spiel.





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