Seitdem ich investiere, verfolge ich überwiegend die Buy-and-Hold-Strategie. Ich kaufe Top-Aktien, lasse sie möglichst lange liegen und gebe dem Zinseszinseffekt Zeit, seine Wirkung zu entfalten. Das hat sich bei mir bislang voll ausgezahlt. Durch Zeit und Geduld sind große Gewinner wie Nvidia (+1.370%), Micron (+1.320%) und Apple (+820%) entstanden. Dieser Artikel ist von Student Nikos Deiters, der für Boerse.de in Rosenheim arbeitet. Doch auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer