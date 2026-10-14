Solana News: Apple-Aktien auf der Blockchain, während ETF-Milliarden in eine andere Richtung fließen

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Die wichtigste Solana News dieser Woche hat kaum jemand mitbekommen: Apple, Nvidia und Tesla handeln seit dem 8. Oktober als tokenisierte Aktien direkt auf der Solana-Blockchain. Securitize hat zwölf der größten US-Aktien auf die Chain gebracht, mit Abwicklung in USDC und einer geplanten NYSE-Anbindung. Gleichzeitig verzeichnen Solana-ETFs den größten Wochenabfluss seit ihrer Einführung. Samsung integriert Stablecoin-Zahlungen über Solana in 82 Millionen Smartphones noch in diesem Monat. Die Frage ist nicht, ob Solana wächst, sondern wer davon wann erfährt und wer davon profitiert. Dieser Artikel zeigt die Kräfte hinter den Kursbewegungen und ein Projekt in der Phase, die im letzten Zyklus die größten Gewinne erzeugt hat.

Solana News: Wall Street tokenisiert Aktien, während ETF-Gelder abfließen

Securitize hat am 8. Oktober tokenisierte Aktien von zwölf US-Unternehmen auf Solana gebracht, wie CryptoBriefing berichtete. Apple, Nvidia, Tesla, Meta, Amazon und sieben weitere Blue Chips stehen als Token zur Verfügung, jeder eins zu eins durch eine reale Aktie gedeckt. Der Gesamtwert aller tokenisierten Aktien am Markt übersteigt jetzt 3 Milliarden Dollar, und der Markt für tokenisierte Wertpapiere wächst schneller als jeder ETF.

In der gleichen Woche verloren Solana-ETFs 24,8 Millionen Dollar, der erste Nettoabfluss nach 14 Wochen Zuflüssen, wie BeInCrypto berichtet. SOL handelt am 14. Oktober bei 107 Dollar, 4 Prozent unter dem Vortag. Anza hat das Alpenglow-Konsensupgrade für den 21. Oktober bestätigt, das Transaktionen in 150 Millisekunden abschließen soll.

Das Bild ist eindeutig: Wall Street baut die Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere auf Solana, während Privatanleger Kapital abziehen. Goldman Sachs hält Positionen in Solana-Fonds, Securitize bringt Aktien auf die Blockchain, Samsung öffnet Zahlungskanäle. Die ETF-Abflüsse legen nahe, dass Akteure mit mehr Informationen den Preis drücken, bevor die nächste Aufwärtsbewegung beginnt. Wer die asymmetrische Chance dieses Zyklus finden will, muss in eine Phase schauen, die noch keinem Fonds gehört.

Pepeto: Die zweite Chance, die dieser Markt nur einmal verteilt

Während die Institutionen auf Solana bauen, existiert ein Projekt in der Phase, die keine Schlagzeile erreicht, bis es zu spät ist. Es ist die gleiche Phase, in der SHIB und Pepe standen, bevor die Welt davon erfuhr.

Jeder Zyklus verteilt genau eine zweite Chance. 2021 war es SHIB, bevor irgendjemand den Namen buchstabieren konnte, und 2023 war es Pepe, bevor der Frosch 11 Milliarden Dollar erreichte. Gerade jetzt ist es Pepeto, und das Detail, das Händler aufhorchen lässt, ist, wer dahinter steht. Der gleiche Mitgründer, der den originalen Pepe von null auf 11 Milliarden Dollar geführt hat, leitet dieses Projekt, und die Presale-Türen stehen noch offen.

Deshalb sind bereits 10,38 Millionen Dollar eingegangen, während SOL-Halter über Widerstandslinien diskutieren. Die eintreffenden Wallets nehmen die Position ein, die jeder im Rückblick gerne bei Pepe gehabt hätte, und dieses Projekt startet mit einer fertigen Plattform, die Pepe nie hatte. Die Börse läuft bereits, und SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale öffentlich wurde, sodass Käufer die Sicherheit haben, dass die Smart Contracts keine verborgenen Risiken enthalten.

Die gebührenfreien Swaps, die Bridge zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana und der Scanner, der schädliche Contracts erkennt bevor Kapital fließt, all das läuft bereits live und sorgt dafür, dass der Token auch nach dem Listungstag Wert behält.

SOL braucht 60 Milliarden Dollar frisches Kapital allein für eine Verdopplung, und in dieser Größenordnung braucht selbst ein gutes Jahr Geduld. In der Presale-Phase, in der Pepeto gerade steht, sieht die Rechnung grundlegend anders aus, weil eine einzige Listung die gesamte Dynamik verändern kann. Die Runden füllen sich von selbst, und dieser Markt hat eine zweite Chance noch nie wiedereröffnet, nachdem der Chart live gegangen ist. Wer den aktuellen Presale-Stand prüfen will, findet ihn auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Die Solana News zeigen eine Blockchain, auf der Wall Street tokenisierte Aktien handelt, doch SOL bleibt bei 55 Milliarden Dollar eine Geduldsprobe. SHIB und Pepe machten aus kleinen Einsätzen Vermögen, und beide starteten in der Phase, in der Pepeto heute steht. Der Presale füllt sich schnell, und die nächste Preisstufe setzt den Einstieg höher. Pepeto mit dem Pepe-Mitgründer und einer nahenden Binance-Listung bietet die gleiche Ausgangslage, die im letzten Zyklus frühe Käufer belohnt hat. Den letzten Zyklus verpasst zu haben, muss sich nicht wiederholen, aber die Tür schließt sich mit jedem Presale-Tag, der vergeht. Wer handeln will, findet den Einstieg auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Welche Solana News sind im Oktober 2026 am wichtigsten?

Securitize startete am 8. Oktober zwölf tokenisierte US-Aktien auf Solana, darunter Apple und Nvidia. Das Alpenglow-Upgrade am 21. Oktober senkt die Finalität auf 150 Millisekunden.

Welcher Presale bietet eine zweite Chance auf frühe Zyklusgewinne?

Pepeto steht in der Phase, die SHIB-Käufern und frühen Pepe-Haltern die höchsten Renditen des Zyklus beschert hat. Der Pepe-Mitgründer führt das Projekt, 10,38 Millionen Dollar sind im Presale, und die Binance-Listung rückt näher. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.