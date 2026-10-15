Die Partnerschaft vereint zwei Organisationen, die sich gemeinsam für die Förderung von Frauen und Mädchen einsetzen.

Die Reliance Foundation und die Estée Lauder Companies Charitable Foundation, der gemeinnützige Zweig der Estée Lauder Companies, haben den Start einer mehrjährigen Partnerschaft bekannt gegeben, deren Ziel es ist, eine Million Mädchen und junge Frauen in ganz Indien zu stärken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261014071322/de/

Mr. Stéphane de La Faverie, President and Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies, and President, The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, and Ms. Isha Ambani, Director, Reliance Foundation.

Das Programm richtet sich an Mädchen und junge Frauen im Alter von 14 bis 20 Jahren sowohl in ländlichen als auch in städtischen Gemeinden und legt den Schwerpunkt auf den Aufbau von Lebenskompetenzen und Selbstvertrauen. Es wird zunächst in den indischen Bundesstaaten Maharashtra und Madhya Pradesh starten, wobei eine Ausweitung auf andere Teile des Landes in Zukunft geplant ist. Die Initiative wird Mädchen und jungen Frauen dabei helfen, ihre digitale und finanzielle Kompetenz zu stärken, und sie über Zukunftsperspektiven wie Bildungsangebote, Schulungen und Erwerbsmöglichkeiten informieren, damit sie fundierte Entscheidungen über die nächste Phase ihres Lebens treffen können.

Zu der Partnerschaft sagte Isha Ambani, Direktorin der Reliance Foundation: "Ich bin davon überzeugt, dass jedes Mädchen das Selbstvertrauen haben sollte, große Träume zu haben, den Mut, eine Führungsrolle zu übernehmen, und die Möglichkeit, seine Ziele zu verwirklichen. Ich freue mich sehr, dass sich die Reliance Foundation und die Estée Lauder Companies Charitable Foundation im Rahmen dieser Partnerschaft zusammenschließen, um eine Million Mädchen und junge Frauen mit der Widerstandsfähigkeit auszustatten, die sie benötigen, um ihr volles Potenzial zu entfalten und damit einen tiefgreifenden Wandel anzustoßen, der sich vom Einzelnen über den eigenen Haushalt bis hin zur gesamten Gemeinschaft erstreckt."

Stéphane de La Faverie, Präsident und Vorstandsvorsitzender von The Estée Lauder Companies sowie Präsident der Estée Lauder Companies Charitable Foundation, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der Reliance Foundation mehr Chancen für Mädchen und junge Frauen in Indien zu schaffen, damit sie die Fähigkeiten erwerben können, die sie benötigen, um in der modernen Arbeitswelt mitzugestalten und erfolgreich zu sein. The Estée Lauder Companies wurde von einer außergewöhnlichen Unternehmerin gegründet, und heute machen Frauen mehr als 80 unserer weltweiten Belegschaft aus. Wir wissen, welchen enormen Einfluss Frauen haben können, wenn sie die Möglichkeit erhalten, zu lernen, Führungsrollen zu übernehmen und ihre eigene Zukunft zu gestalten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam daran zu arbeiten, mehr Frauen und Mädchen dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten und die Zukunft mitzugestalten."

Ein gemeinsames Engagement für den Fortschritt von Frauen und Mädchen

Dieses Programm bringt zwei Organisationen zusammen, die sich gemeinsam für den Fortschritt von Frauen und Mädchen einsetzen. Es entsteht zu einer Zeit, in der Indiens Wirtschaftswachstum beispiellose Chancen bietet und die zunehmende Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt ein entscheidender Hebel für den Wandel sein wird.

Die Reliance Foundation glaubt an die transformative Kraft der Stärkung von Frauen und Mädchen. Seit 2010 verbessert die Reliance Foundation durch verschiedene gezielte Initiativen die Bildungs-, Sport- und Existenzgrundlagen und fördert so die Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen insgesamt.

Dies baut auch auf dem langjährigen philanthropischen Engagement der Estée Lauder Companies in Indien auf. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten die Estée Lauder Companies und ihre gemeinnützige Stiftung mit lokalen Nichtregierungsorganisationen in Indien zusammen, um Frauen und Mädchen durch Gesundheit, Bildung und Unternehmertum zu Erfolg und Fortschritt zu verhelfen.

Das gemeinsam von der Reliance Foundation und der Estée Lauder Companies Charitable Foundation entwickelte Programm konzentriert sich auf folgende Bereiche:

Lebenskompetenzen: Aufbau von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, Stärkung der Entscheidungsfähigkeit und Führungsqualitäten sowie Entwicklung von Fähigkeiten zur Bewältigung alltäglicher Herausforderungen.

Digitale und finanzielle Kompetenz: Aufbau von Wissen und Selbstvertrauen, um digitale Tools und Finanzdienstleistungen sicher und effektiv zu nutzen.

Entscheidungsfreiheit und Handlungsfähigkeit: Unterstützung von Mädchen beim Aufbau von Selbstvertrauen und Fähigkeiten, um fundierte Entscheidungen zu treffen und sich in sozialen und kulturellen Einflüssen zurechtzufinden, die ihre Sicherheit, Mobilität, Bildung und berufliche Chancen beeinflussen.

Bereitstellung von Informationen über Zukunftsperspektiven, einschließlich Bildung, Lebensgrundlagen, Beschäftigung und Unternehmertum, damit Mädchen ein besseres Verständnis für die ihnen zur Verfügung stehenden Optionen entwickeln.

Die Initiative wird gemeinsam mit der gemeinnützigen Organisation "Girl Effect" konzipiert, wobei deren Fachwissen genutzt wird, um die Entwicklung des Lehrplans und der Lernressourcen für Mädchen zu unterstützen. Das zweijährige Programm wird Präsenz- und digitale Schulungen sowie Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau anbieten und dabei mit verschiedenen lokalen Umsetzungspartnern zusammenarbeiten.

Mit diesem Programm bauen die Reliance Foundation und die Estée Lauder Companies Charitable Foundation auf ihrer gemeinsamen Vision auf, Fortschritt, Chancen und die Stärkung von Frauen und Mädchen zu beschleunigen.

Über die Reliance Foundation

Die Reliance Foundation, der philanthropische Zweig von Reliance Industries Limited, hat sich zum Ziel gesetzt, durch innovative und nachhaltige Lösungen eine katalytische Rolle bei der Bewältigung der Entwicklungsherausforderungen Indiens zu spielen. Unter der Leitung von Smt. Nita M. Ambani, Gründerin und Vorsitzende, setzt sich die Reliance Foundation unermüdlich für das allgemeine Wohlergehen und eine verbesserte Lebensqualität aller ein. Dabei konzentriert sie sich auf die Transformation ländlicher Gebiete, Bildung, Gesundheit, Sport zur Förderung der Entwicklung, Katastrophenmanagement, die Stärkung von Frauen, Stadterneuerung sowie Kunst, Kultur und Kulturerbe und hat das Leben von über 100 Millionen Menschen in ganz Indien in mehr als 98.000 Dörfern und städtischen Gebieten positiv beeinflusst. Weitere Informationen unter www.reliancefoundation.org.

Über The Estée Lauder Companies Charitable Foundation

The Estée Lauder Companies Charitable Foundation (ELCCF) bündelt die weltweiten philanthropischen Aktivitäten von The Estée Lauder Companies, einem führenden Unternehmen im Prestige-Beauty-Segment. Die ELCCF führt das Vermächtnis von The Estée Lauder Companies und Estée Lauder fort und unterstützt gemeinnützige Organisationen, die Frauen und Mädchen durch besseren Zugang zu Gesundheit, Bildung und Unternehmertum neue Chancen eröffnen und ihre persönliche und berufliche Entwicklung unterstützen. Die Stiftung investiert weltweit in Programme, die Frauen und Mädchen beruflich qualifizieren, ihre Teilhabe am Erwerbsleben fördern und ihre Führungskompetenzen stärken. Zudem unterstützt sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Fachkräfte, die neue Erkenntnisse und Fortschritte in der Brustkrebsforschung und Frauengesundheit erzielen.

ELC-C

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261014071322/de/

Contacts:

Medienbeziehungen:

Brendan Riley

briley@estee.com