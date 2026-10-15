Die "Investment-Grade"-Finanzierung ohne Rückgriffsmöglichkeit wird die Bereitstellung von mehr als 3.000 Ladestationen vor allem im gesamten Vereinigten Königreich sowie weitere Ausbaumaßnahmen in Irland unterstützen.

EZO hat eine Finanzierungsvereinbarung über eine vorrangige Kreditfazilität in Höhe von 150 Millionen Euro mit "Investment-Grade"-Rating und ohne Rückgriffsmöglichkeit abgeschlossen. Die Mittel werden für die Planung, Installation, den Betrieb und die Wartung von über 3.000 Ladestationen mit einer Gesamtleistung von über 100.000 kW in ganz Großbritannien und Irland verwendet. Dies geschieht im Rahmen überwiegend langfristiger, "PPP-ähnlicher" Konzessionen mit dem öffentlichen Sektor, die eine attraktive Risikoverteilung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor vorsehen und den Ausbau der Elektrofahrzeug-Infrastruktur termingerecht und im Rahmen des Budgets erheblich vorantreiben werden. Diese Ladestationen werden in den nächsten 20 Jahren schätzungsweise weit über 1 Milliarde Pfund an Stromumsätzen generieren, von denen ein Teil an den öffentlichen Sektor abgeführt wird, während die Ladestationen am Ende der Konzession wieder an den öffentlichen Sektor zurückfallen.

EZO mit Hauptsitz in Irland hat rasch auf das britische Festland expandiert, das bis 2027 zu seinem wichtigsten Markt für Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur werden wird. Das Unternehmen baut die Kapitalbasis, die Technologie und die operativen Kapazitäten auf, die erforderlich sind, um eine zuverlässige Ladeinfrastruktur in großem Maßstab bereitzustellen.

In Großbritannien gilt das Unternehmen als führender Partner für Kommunalbehörden, um Fahrern an Hunderten von in Frage kommenden Standorten in den jeweiligen Regionen im Rahmen langfristiger, konzessionsähnlicher Verträge die notwendige Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bereitzustellen. Dieses Wachstum wird die wirtschaftliche Entwicklung fördern und in Schottland, England und Wales zahlreiche Arbeitsplätze schaffen, während es Großbritannien gleichzeitig dabei unterstützt, seine kurz- und langfristigen Netto-Null-Ziele zu erreichen.

EZO befindet sich mehrheitlich im Besitz von Rubicon Capital Management sowie dessen verbundenen Unternehmen, darunter Rubicon Capital Advisors, ein in Irland reguliertes Investmentbanking-Unternehmen ("Rubicon"). Rubicon ist seit seinem Einstieg in das Unternehmen 2020 mit einer Beteiligung von 35 - die inzwischen auf über 60 gestiegen ist ein einflussreicher und aktiver Partner bei der Entwicklung des Geschäftsplans und der langfristigen Strategie von EZO. Dazu gehören zusätzliche Anteile, die im Zusammenhang mit der Fremdkapitalfinanzierung erworben wurden, sowie der Eintritt von Whitehole einem in Spanien ansässigen Family Office mit fundierter Expertise in Elektrifizierungstechnologien für nachhaltige Mobilität in die von Rubicon geführte EZO-Aktionärsgruppe.

Rubicon fungierte zudem als alleiniger Finanzberater von EZO sowohl bei der Eigenkapital- als auch bei der Fremdkapitalbeschaffung und wurde vom Unternehmen beauftragt, weitere Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten zu prüfen, darunter einen möglichen Börsengang 2028.

Die Fremdkapitalfinanzierung wurde von einem Konsortium aus Kreditgebern bereitgestellt, zu dem unter anderem Aberdeen Investments und Standard Life gehören. Die für EZO aufgenommene Finanzierung mit Investment-Grade-Rating gilt als die erste ihrer Art, bei der die Mittel für die Installation von Ladestationen in ganz Großbritannien und Irland verwendet werden, während die aus diesen Ladestationen generierten Einnahmen zweckgebunden sind und über einen Zeitraum von sieben Jahren zur Rückzahlung der Schulden verwendet werden. Diese innovative Struktur soll ein neues Modell für die Finanzierung einer einbaufertigen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bieten.

Die Investition wird EZO dabei unterstützen, seine langfristige Geschäftsstrategie umzusetzen, die den Ausbau seines öffentlichen Ladenetzes sowie weitere Investitionen in die Technologie, die Betriebskapazitäten und die Kundenpartnerschaften vorsieht, die für ein zuverlässiges und barrierefreies Laden von Elektrofahrzeugen erforderlich sind. Damit wird den Fahrern der Übergang weg von den anhaltenden Schwankungen bei den steigenden Benzin- und Dieselpreisen erleichtert.

Die Finanzierung folgt auf eine Phase bedeutenden internationalen Wachstums für EZO, das in Großbritannien von Kommunalbehörden unterstützte öffentliche Ladverträge mit einem geschätzten Gesamtwert von über 1,0 Milliarden Pfund gesichert hat. Dazu gehören ein 20-jähriger Konzessionsvertrag für vier Grafschaften in Nordschottland, ein 15-jähriger Konzessionsvertrag für vier Grafschaften in den englischen Midlands sowie eine Reihe weiterer bedeutender langfristiger Verträge mit dem öffentlichen Sektor, die in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden sollen. Auf dieser Dynamik aufbauend verfolgt EZO aktiv weitere Möglichkeiten in Schottland, England und Wales, um seine Präsenz in Großbritannien weiter auszubauen.

Diese Konzessionen umfassen eine Reihe von Merkmalen im Stil öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP), darunter attraktive Standorte für Ladestationen, flexible Preisgestaltung, Exklusivrechte in bestimmten Regionen, Unterstützung bei der Einholung von Genehmigungen und beim Netzzugang sowie bei bestimmten Konzessionen erhebliche Fördermittel zur Unterstützung des Ausbaus, die langfristig über attraktive Mechanismen der Umsatzbeteiligung an den öffentlichen Sektor zurückfließen sollen. Somit handelt es sich um eine echte Partnerschaft zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, die das Fachwissen, die Umsetzungsfähigkeit und die Innovationskraft der Privatwirtschaft mit gezielten öffentlichen Fördermitteln und einer angemessenen Risikoverteilung verbindet.

Durch diese Partnerschaften baut EZO eine neue Art von Ladesystem für Elektrofahrzeuge auf: kapitalstark, skalierbar und auf die Bedürfnisse von Fahrern und Gemeinden zugeschnitten. Durch die Kombination von langfristigem Kapital mit Innovationskraft und Umsetzungs-Know-how beschleunigt EZO den Ausbau einer zuverlässigen, zugänglichen und benutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur in ganz Großbritannien.

Zusammen stellen diese Projekte einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von EZO als fortschrittliches Unternehmen im Bereich der Elektrofahrzeug-Infrastruktur dar mit dem Ehrgeiz, den Fähigkeiten und der Finanzierung, um die nächste Generation öffentlicher Lademöglichkeiten in ganz Großbritannien und Irland mitzugestalten.

Ollie Chatten, CEO von EZO, sagte:

"Das klare Ziel von EZO ist es, zuverlässiges öffentliches Laden für Fahrer und Gemeinden zugänglicher zu machen, und wir haben nun gezeigt, dass wir uns erfolgreich um einige der größten und bedeutendsten Projekte im Bereich der Elektrofahrzeug-Infrastruktur im Vereinigten Königreich bewerben können, während wir gleichzeitig unser Netzwerk und unsere Partnerschaften hier in Irland weiter ausbauen. Unser Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit starken Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor, um großflächige Ladenetzwerke in ganz Irland und in Großbritannien aufzubauen. Die Unterstützung unserer Investitionspartner gibt uns die finanzielle Stärke, diese Verpflichtungen zu erfüllen, weiterhin in unsere Mitarbeiter und Technologie zu investieren und die nächste Generation von Chancen auf dem Markt für Elektrofahrzeug-Infrastruktur zu erschließen."

Conor Kelly, CEO von Rubicon, sagte:

"Diese Finanzierung ist ein bedeutender Vertrauensbeweis für EZO, sein Team und die langfristigen Infrastrukturpartnerschaften, die EZO geschlossen hat. Unseres Wissens ist dies das erste Beispiel für die Anwendung dieses Finanzierungsrahmens im Bereich der E-Auto-Ladeinfrastruktur, und es wird erwartet, dass er künftig die bevorzugte Methode zur Finanzierung dieser Sicherheiten wird. Wir freuen uns sehr, diese Transaktionen für das Unternehmen abgeschlossen zu haben, die auf der langfristigen Unterstützung von Rubicon für EZO und dessen Wachstum auf dem Markt für nachhaltige Verkehrsinfrastruktur aufbauen."

Über EZO

EZO ist ein in Irland ansässiges Unternehmen für Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur, das in ganz Irland und Großbritannien Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge entwickelt, betreibt und wartet. In Zusammenarbeit mit Einzelhändlern, Kommunalbehörden, Unternehmen und Immobilienpartnern bietet EZO zuverlässige und leicht zugängliche Ladelösungen für Fahrer und Gemeinden. EZO betreut mehr als 150.000 registrierte Fahrer, betreibt über 5.600 Ladestationen in ganz Irland und Großbritannien und liefert über sein Netzwerk mehr als 30 Millionen kWh Strom. Als Irlands größtes privates Ladenetz für Elektrofahrzeuge baut EZO die Infrastruktur weiter aus, um den Übergang zur Elektromobilität in ganz Irland und Großbritannien zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter ezo.ie und ezo.co.uk.

Über Rubicon Capital Advisors

Rubicon ist eines der weltweit führenden Investmentbankenunternehmen, das sich ausschließlich auf die Sektoren Infrastruktur, Energiewende, Digitalisierung und Versorgungswirtschaft konzentriert. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat Rubicon den Verkauf, den Erwerb oder die Refinanzierung von über 150 Transaktionen in den Bereichen Energie, Digitalisierung, Verkehr und soziale Infrastruktur in Europa, Nordamerika und Lateinamerika mit einem Gesamtunternehmenswert von mehr als 100 Milliarden Euro abgeschlossen. Das Unternehmen unterliegt der Aufsicht der irischen Zentralbank, und seine US-Tochtergesellschaft ist Mitglied der FINRA und der SIPC sowie als Broker-Dealer bei der SEC registriert.

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