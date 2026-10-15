Ethereum Prognose: Warum verkaufen Wale für Millionen, während eine Firma 6 Millionen ETH hortet?

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Ein Wal hat gerade 52.001 ETH verkauft und 24,5 Millionen Dollar Gewinn mitgenommen. Gleichzeitig hortet BitMine fast 6 Millionen Coins und kauft jede Woche nach. Die Ethereum Prognose für Oktober pendelt zwischen 2.346 und 2.750 Dollar, doch die eigentliche Geschichte spielt sich hinter dem Chart ab. Heute erscheint der US-Inflationsbericht, und dieser eine Datenpunkt könnte die nächste Richtung bestimmen. Die ETFs verlieren Hunderte Millionen, eine Firma besitzt fast fünf Prozent aller ETH, und Privatanleger schauen nur zu. Wer dieses Muster durchschaut, sucht eine Stufe tiefer, dort wo Projekte bereits funktionieren, bevor sie jemand bemerkt.

Was verrät die Ethereum Prognose über das Spiel der Großinvestoren?

ETH notiert am 14. Oktober bei 2.508 Dollar und liegt unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Die 24-Stunden-Spanne reicht von 2.489 bis 2.538 Dollar, der RSI steht bei 44 mit leichter Abwärtsneigung. Laut CoinDCX steht das Kursziel für Oktober bei 2.650 Dollar, Spanne 2.346 bis 2.750 Dollar. Unterstützung hält bei 2.445 Dollar, wo der 50-Tage-EMA und der Supertrend zusammenlaufen. Ein Durchbruch über 2.700 Dollar öffnet den Weg Richtung 3.000 Dollar.

Hinter diesem ruhigen Chart spielen Großakteure ein Spiel, das Privatanleger selten zu sehen bekommen. Laut U.Today hat ein Wal seine kompletten 52.001 ETH aufgelöst und 24,5 Millionen Dollar Gewinn realisiert. Er kaufte für durchschnittlich 2.162 Dollar und verkaufte die letzten 9.996 ETH an einem einzigen Tag. Die Ethereum-ETFs verloren im Oktober über 635 Millionen Dollar, angeführt von BlackRocks ETHA mit 477 Millionen an Rücknahmen, laut Daten von SoSoValue.

Auf der Gegenseite kauft BitMine weiter und hat fast 6 Millionen ETH angehäuft, 4,9 Prozent des Gesamtangebots. Das Unternehmen kauft seit über einem Jahr jede Woche und schloss einen Aktienrückkauf über 350 Millionen Dollar ab, den größten der Kryptobranche. Der US-Inflationsbericht erscheint heute, zwei Wochen vor der Fed-Sitzung am 28. Oktober. Ein hoher Wert könnte ETH unter die 2.445-Dollar-Marke drücken, ein niedriger könnte die Rallye auslösen. Während Wale verkaufen und eine Firma den Markt leerkauft, liegt die eigentliche Chance eine ganze Stufe tiefer.

Warum taucht Pepeto in jeder Ethereum Prognose als Geheimtipp auf?

Ein Wal nimmt 24,5 Millionen Gewinn mit, BitMine hortet 6 Millionen ETH, ETF-Anleger ziehen Hunderte Millionen ab. In genau solchen Momenten, wenn alle auf ETH starren, entstehen die Presale-Chancen, die frühe Käufer nicht mehr vergessen.

Pepeto fällt aus einem einfachen Grund auf. Die meisten Meme-Coins zeichnen ihre Werkzeuge auf eine Roadmap und bitten Käufer um Geduld. Dieses Projekt hat seine Werkzeuge bereits ausgeliefert, bevor die breite Masse es bemerkt hat. Geld zwischen Blockchains zu bewegen ist genau der Punkt, an dem Anleger Verluste erleiden. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer, brauchen Minuten oder Stunden, und ein fehlgeschlagener Vorgang kann Coins dauerhaft sperren.

Die Pepeto-Bridge sperrt Token auf einer Chain und prägt sie auf der anderen, sobald der Beweis bestätigt ist. Fünf Netzwerke: Ethereum, BNB Chain, Solana, Base, Arbitrum. Unter 60 Sekunden, ein Test lief in 41 durch. Die Gebühr liegt bei null Dollar, jeder überwiesene Dollar kommt als ganzer Dollar an.

Über 10,38 Millionen Dollar flossen in den Presale, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token. SolidProof hat die gesamte Codebasis auditiert und verifiziert, bevor der Presale startete, damit Käufer eine geprüfte Grundlage vorfinden. Das Team hat sein KYC über dieselbe Firma abgeschlossen.

Der Gründer des ersten Pepe-Tokens ist Mitgründer dieses Projekts, ein Entwickler kam direkt von Binance, und ein Listing dort rückt immer näher. Bei diesem Preis kauft Ihr Geld die meisten Token, die es jemals kaufen wird, und genau das ist die Position, die bei früheren Presales mit funktionierender Technik die höchsten Renditen erzielt hat.

Fazit

Wer bei früheren Presales vor dem ersten Listing einstieg, erlebte Vervielfachungen, die bei einem 305-Milliarden-Dollar-Asset wie ETH nicht mehr möglich sind. Die Pepeto-Phase, die heute offen ist, wird es bald nicht mehr sein, denn die nächste verkauft höher. Ein niedriger Einstiegspreis plus funktionierende Produkte ist ein Vorteil, der genau so lange hält, wie die aktuelle Phase läuft. Vergleichbare Projekte haben nach dem Listing ein Vielfaches ihres Presale-Preises erreicht. Auf pepetocoin.com sehen Sie, was der heutige Einstieg bringt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht die ETH-Kursprognose für Oktober 2026?

Das Kursziel liegt bei 2.650 Dollar, Spanne 2.346 bis 2.750 Dollar. Über 2.700 Dollar öffnet sich der Weg Richtung 3.000 Dollar.

Warum reden Analysten über Pepeto?

Pepeto verkauft noch zum Presale-Preis vor jedem Listing, während ETH bereits über 305 Milliarden Dollar Marktwert trägt. Auf der offiziellen Pepeto-Website zeigt jede neue Phase einen höheren Preis.