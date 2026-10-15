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Bitcoin News vom 14. Oktober: Michael Saylor erklärt den neuen Bullenmarkt und nennt 100.000 Dollar als Ziel, doch Polymarket-Trader geben diesem Szenario vor 2027 nur eine Chance von 27 Prozent. Strive kaufte 3.311 BTC für 280 Millionen Dollar, Strategy legte 250 BTC nach und Robinhood tätigte seinen ersten Unternehmenskauf. Gleichzeitig wurden über 770 Millionen Dollar an Krypto-Positionen liquidiert. Der Kurs fiel auf 81.000 Dollar und erholte sich bis knapp unter 84.000. Wer diese Schlagzeilen nebeneinanderlegt, sieht zwei verschiedene Geschichten: das Ende des Bärenmarktes und institutionelle Spieler, die den Preis im Hintergrund kontrollieren. Hinter beiden verbirgt sich ein frühes Projekt, das die Schlagzeilen noch nicht erreicht hat.

Was steckt hinter den widersprüchlichen Bitcoin News dieser Woche?

Michael Saylor, Vorsitzender von MicroStrategy, erklärte am 13. Oktober, der Bärenmarkt sei endgültig vorbei, nachdem der Kurs bei rund 60.000 Dollar im Sommer seinen Boden gefunden habe. Auf Polymarket lag die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin vor 2027 die 100.000-Dollar-Marke berührt, bei nur 27 Prozent, laut CoinMarketCap. Bitcoin handelte zum Zeitpunkt der Polymarket-Einschätzung bei rund 83.416 Dollar, mehr als 16.000 Dollar unter Saylors Ziel. Während Saylor öffentlich den Bullenmarkt ausruft, kaufen Institutionen im Hintergrund systematisch ein.

Strive erwarb 3.311 Bitcoin für 280 Millionen Dollar und überschritt die Marke von 30.000 BTC im Unternehmensbestand, laut Bitcoin Magazine. Strategy hält nach dem Zukauf von 250 BTC nun 848.250 Bitcoin im Wert von über 70 Milliarden Dollar. Robinhood tätigte seinen allerersten Unternehmenskauf von Bitcoin in Höhe von rund 25 Millionen Dollar. Diese drei Käufe erfolgten in derselben Woche, in der Krypto-Liquidationen 770 Millionen Dollar überstiegen.

Die Institutionen kaufen in der Schwäche ein, während Privatanleger liquidiert werden. Ein CryptoQuant-Analyst bemerkte, dass die Bitcoin-Bestände auf den Exchanges weiter schrumpfen, was auf koordinierte Akkumulation hindeutet. Konservative Signale für die Öffentlichkeit, aggressive Käufe hinter geschlossenen Türen. Wer dieses Muster erkennt, sieht auch, wo die echte Gelegenheit liegt: in Projekten, die noch vor der breiten Masse stehen.

Pepeto: Was die Bitcoin News nicht zeigen

Während sich die Schlagzeilen um das Band zwischen 81.000 und 84.000 Dollar drehen, kaufen die frühen Wallets bereits anderswo. Die Coins, die nach der Listung ihren Kurs halten, sind die mit Tools, die Menschen täglich nutzen. Genau so ist Pepeto aufgebaut, und genau deshalb fließt dort gerade Kapital hinein.

Es ist eine aktive Exchange unter pepetocoin.com, auf der jeder Swap ohne Gebühren abläuft. Der Presale hat bereits über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und der aktuelle Preis liegt bei 0,000000188 Dollar. Das ist kein Schätzwert, sondern der heutige Presale-Preis, der mit jeder neuen Phase steigt. PepetoSwap bietet Market Orders, Limit Orders und DCA mit eingebautem MEV-Schutz. Ein 100.000-Dollar-Trade auf Uniswap kostet 300 Dollar Gebühren, derselbe Trade auf PepetoSwap kostet nichts. Über 200 Trades summiert sich diese Ersparnis auf 3.000 Dollar oder mehr.

Die Bridge verbindet fünf Chains: Ethereum, Solana, BNB Chain, Base und Arbitrum, ein Transfer dauert unter 60 Sekunden und kostet keine Bridge-Gebühren. Coins werden auf der Senderseite gesperrt und erscheinen auf der anderen Seite, nachdem die Chain den Beweis geprüft hat, ohne dass jemand dazwischen Zugriff hat.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und die Sicherheit aller Verträge bestätigt, bevor der Presale für Käufer geöffnet wurde. Eine Person, die bei Binance gearbeitet hat, gehört jetzt zum Entwicklerteam. Der Mitgründer ist die Person, die den ersten Pepe-Token geschaffen hat, einen Coin, der auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gewachsen ist. Die frühen Bitcoin-Käufer investierten wenige tausend Dollar und verwandelten sie in lebensverändernde Summen, weil sie vor der breiten Masse gehandelt haben. Wer heute beim Presale-Preis einsteigt, kauft vor der Listung, und genau dieser Zeitpunkt hat in vergangenen Zyklen den Unterschied zwischen kleinen und außergewöhnlichen Renditen gemacht.

Zeigen die Bitcoin News die ganze Wahrheit?

Bitcoin bei 83.000 Dollar bietet Rendite im zweistelligen Prozentbereich, doch ein Presale vor der Listung bietet das Vielfache davon, wenn sich die Geschichte wiederholt. Die Wallets, die jetzt bei Pepeto einsteigen, positionieren sich genau dort, wo die größten Gewinne dieses Zyklus entstehen. Die frühen Bitcoin-Käufer machten ihr Vermögen, weil sie vor der Masse handelten. Die offizielle Pepeto-Website zeigt einen Presale, der nicht mehr lange offen sein wird, und wer heute kauft, sichert sich den Einstieg vor der Listung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die wichtigsten Krypto-Schlagzeilen heute?

Saylor erklärte den Bullenmarkt, während Polymarket nur 27 Prozent Chance auf 100.000 Dollar vor 2027 gibt. Strive, Strategy und Robinhood kauften zusammen über 300 Millionen Dollar in BTC.

Was ist die aktuelle Pepeto-Preisaussicht?

Pepeto befindet sich im Presale, eine Binance-Listung rückt näher, und Exchange, Scanner und Bridge sind bereits live. Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.