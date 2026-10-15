Ethereum News: Ein Wal verkauft 52.000 ETH mit Gewinn, während BitMine fast fünf Prozent aller Token kontrolliert

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Die Ethereum News des 14. Oktober treffen Anleger mit einem klaren Signal: Ein Wal hat 52.001 ETH komplett verkauft und 24,5 Millionen Dollar Gewinn mitgenommen. ETH notiert bei 2.508 Dollar und hat in einer Woche rund ein Prozent verloren. Gleichzeitig kontrolliert BitMine mit fast sechs Millionen ETH knapp fünf Prozent des gesamten Angebots. Wale verkaufen, Institutionen kaufen, und Kleinanleger stehen dazwischen, ohne die Spielregeln zu kennen.

Ethereum News Oktober: Wale nehmen Gewinne mit, während eine Firma fünf Prozent des Netzwerks kontrolliert

Der Tag beginnt mit einem klaren Signal: Ein OTC-Großinvestor hat seine gesamte Position von 52.001 ETH aufgelöst, wie U.Today berichtet. Der durchschnittliche Einstiegspreis lag bei 2.162 Dollar pro ETH, das Gesamtinvestment betrug 112,4 Millionen Dollar. Am Ende standen 24,5 Millionen Dollar Gewinn, weil dieser Investor wusste, wann er kaufen und wann er gehen musste.

Während dieser Wal liquidierte, hält BitMine fast sechs Millionen ETH im Wert von über elf Milliarden Dollar. Das sind fünf Prozent aller existierenden Token in einer einzigen Firma, die von Tom Lee geführt wird. BitMine schloss im August einen Aktienrückkauf über 350 Millionen Dollar ab und nannte es das größte Programm dieser Art in der Krypto-Branche.

ETH liegt unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, und CoinDCX prognostiziert ein Oktober-Ziel von 2.650 Dollar. Tom Lee warnt, dass ein Einbruch am koreanischen Aktienmarkt Margin Calls auslösen könnte, die bis in den Kryptomarkt durchschlagen. Wenn eine Firma fünf Prozent eines Netzwerks kontrolliert und Wale gleichzeitig Gewinne mitnehmen, läuft ein Spiel, das die meisten Anleger nicht sehen. Genau hier entstehen die profitabelsten Einstiege, dort wo ein Listing den Kurs zum ersten Mal bewegen kann.

Warum richtet sich der Blick auf Pepeto, während die Ethereum News Druck zeigen?

Wer heute ETH bei 2.508 Dollar kauft, braucht einen Anstieg auf 5.000 Dollar, um seinen Einsatz zu verdoppeln. Die wirklich explosiven Bewegungen dieses Zyklus werden nicht bei Coins mit 305 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung stattfinden.

Pepeto folgt dem gleichen Muster, nur von der anderen Seite her. Die eigene Exchange, PepetoSwap, ist live und erhebt eine Handelsgebühr von exakt 0,00 Prozent auf jeden Tausch. Ein Trade im Wert von 1.000 Dollar kostet auf Uniswap drei Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar, doch auf PepetoSwap kostet er nichts. Das ist echtes Geld, das bei jedem einzelnen Trade gespart wird und sich über Hunderte von Transaktionen aufaddiert. Die Plattform wickelt Market-, Limit- und DCA-Orders ab und aktiviert den MEV-Schutz automatisch bei jedem Tausch.

Pepeto betreibt auch eine Cross-Chain-Bridge über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum, und Transfers sind in unter 60 Sekunden vollständig abgeschlossen und kosten null Dollar. Typische Bridges verlangen zwischen fünfzehn und fünfzig Dollar pro Vorgang und können Token für Stunden sperren, wenn ein Transfer fehlschlägt. Bei Pepeto wird ein fehlgeschlagener Transfer automatisch und ohne Eingriff des Nutzers rückgängig gemacht, und kein Dritter hält die Token in Verwahrung.

Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und Käufer haben bisher mehr als 10,38 Millionen Dollar eingezahlt. SolidProof hat den gesamten Code und die KYC-Prüfung vor dem Start des Presales abgeschlossen und damit das Risiko beseitigt, an dem die meisten Presales scheitern: ein fehlerhafter Vertrag. Der Schöpfer des ersten Pepe-Tokens hat dieses Projekt mitgegründet, und ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam.

Der Preis steigt mit jeder neuen Presale-Runde automatisch an, und ein Binance-Listing wird erwartet, das den Kurs auf eine völlig andere Ebene heben könnte. Wer den aktuellen Presale-Preis mit dem vergleicht, was andere Meme-Coins nach ihrem ersten großen Listing erreicht haben, sieht das Potenzial in den Zahlen.

Fazit

Die Ethereum News dieses Tages zeigen eine klare Trennung: Wale nehmen Gewinne mit, und Institutionen kontrollieren das Angebot im Hintergrund. Doch die größten Renditen dieses Zyklus werden nicht bei Coins entstehen, die bereits bei 2.508 Dollar notieren und Milliarden an neuem Kapital brauchen, um sich zu verdoppeln.

Die frühen Halter von Solana verwandelten kleine Einstiege in enormen Wohlstand, und die meisten von ihnen sagen heute, sie hätten in jener frühen Phase deutlich mehr kaufen sollen. Genau dieses Setup bildet sich gerade um Pepeto, mit einem Presale-Preis, der noch Raum für ein Vielfaches lässt. Ein Presale mit funktionierenden Werkzeugen, einem erwarteten Binance-Listing und 10,38 Millionen Dollar an bestätigtem Kapital ist die zweite Chance, die nicht ewig offen bleibt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt jede Zahl und jedes Werkzeug hinter diesem Einstieg.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bewegt den ETH-Kurs im Oktober 2026?

Ein Wal hat 52.001 ETH mit 24,5 Millionen Dollar Gewinn verkauft, und BitMine kontrolliert mit fast sechs Millionen ETH fünf Prozent des gesamten Angebots.

Kann Pepeto neben Ethereum relevante Renditen bieten?

Der Presale bietet Zugang zu funktionierenden Werkzeugen und einem erwarteten Binance-Listing zu einem Preis, der auf den meisten Bildschirmen auf null gerundet wird. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stufenpreis.