Mit dieser Ernennung ist die am 8. Oktober 2026 angekündigte Nachfolgeplanung abgeschlossen. Der Gründer Frédéric Charles Petit bleibt weiterhin Vorstandsmitglied, Seniorberater und Gesellschafter.

Toluna, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung und Marktforschungstechnologie, gibt heute die Ernennung von Amy Fenton zur Chief Executive Officer mit Wirkung zum 15. Oktober 2026 bekannt. Frau Fenton tritt die Nachfolge von Frédéric Charles Petit an, der Toluna gegründet und das Unternehmen 25 Jahre lang geleitet hat.

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Amy Fenton appointed as new Chief Executive Officer, Toluna

Die Ernennung bildet den Abschluss des am 8. Oktober 2026 angekündigten strukturierten Nachfolgeprozesses, der vom Vorstand in enger Absprache mit Herrn Petit geleitet und von einer führenden Personalberatungsagentur unterstützt wurde.

Frau Fenton verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der Insights- und Analytics-Branche. Sie wechselt von MarketCast zu Toluna, wo sie als Chief Executive Officer und Mitglied des Vorstands tätig war, nachdem sie zuvor die Bereiche Operations, Insights und Analytics des Unternehmens geleitet hatte. Vor ihrer Tätigkeit bei MarketCast war sie Chief Client Officer für Nordamerika bei Kantar sowie Chief Client Officer und Chief Marketing Officer für Nordamerika bei Ipsos. Zuvor war sie 25 Jahre lang bei Nielsen in globalen und regionalen Führungspositionen in Nordamerika, Europa und Lateinamerika tätig, nachdem sie ihre Karriere bei Procter Gamble begonnen hatte.

"Der Vorstand war auf der Suche nach einer Führungskraft, die fundierte Kenntnisse der Marktforschungsbranche und ihrer Kunden mit praktischer Erfahrung bei der Transformation eines Marktforschungsunternehmens durch Technologie und KI verbindet, und Amy ist genau diese Führungskraft", erklärte Bruce Haymes, Chairman von Toluna. "Sie tritt einem Unternehmen bei, das über eine starke Plattform, ein talentiertes Team und eine klare Strategie verfügt, und sie genießt das volle Vertrauen des Vorstands, Toluna in die nächste Wachstumsphase zu führen."

"Ich freue mich sehr, in einem für die Branche so entscheidenden Moment zu Toluna zu kommen", sagte Frau Fenton. "Toluna vereint bereits eine globale Gemeinschaft von Millionen von Verbrauchern, eine Technologieplattform, die umsetzbare Erkenntnisse in großem Maßstab liefert, sowie KI, die in beiden Bereichen zum Einsatz kommt. Diese Kombination versetzt Toluna in die Lage, Kunden zu intelligenteren und schnelleren Entscheidungsprozessen zu führen. Von hier aus werden wir weiter voranschreiten und menschliche Erkenntnisse sowie KI nutzen, um vorausschauende Informationen zu liefern, die unseren Kunden Vertrauen in ihre Entscheidungen in Echtzeit geben. Frédéric und das Team haben über 25 Jahre hinweg eine außergewöhnliche Grundlage geschaffen. Meine oberste Priorität ist es, Zeit mit unseren Kunden und unserem erstklassigen Team zu verbringen, um zu verstehen, welche Entscheidungen für die Kunden am wichtigsten sind, und Toluna für sie unverzichtbar zu machen. Ich bin dem Vorstand für sein Vertrauen dankbar und Frédéric für seine Zusammenarbeit während der Übergangsphase."

"Als ich sagte, dies sei der richtige Zeitpunkt für eine neue Führung, hoffte ich, dass wir eine Führungskraft wie Amy finden würden", sagte Herr Petit. "Sie ist seit mehr als 30 Jahren in unserer Branche tätig, steht in engem Kontakt zu unseren Kunden und versteht, was Toluna auszeichnet. Ich freue mich darauf, sie und das Team als Vorstandsmitglied, Berater und Gesellschafter zu unterstützen."

Herr Petit und Frau Fenton arbeiteten im Rahmen einer festgelegten Übergabe zusammen, um sicherzustellen, dass die Strategie von Toluna, die Verpflichtungen gegenüber den Kunden und der tägliche Geschäftsbetrieb ohne Unterbrechungen fortgeführt werden.

Über Amy Fenton

Amy Fenton verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Insights- und Analytics-Branche. Bevor sie zu Toluna kam, war sie Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied bei MarketCast, nachdem sie dort zuvor die Positionen des Chief Operations and Analytics Officer sowie des Chief Insights Analytics Officer innegehabt hatte. Zuvor war sie als Chief Client Officer für Nordamerika bei Kantar sowie als Chief Client Officer und Chief Marketing Officer für Nordamerika bei Ipsos tätig. Außerdem war sie 25 Jahre lang bei Nielsen beschäftigt, wo sie unter anderem die Positionen als Senior Vice President für die globale Einkaufsstrategie des Unternehmens, als Managing Director für das globale Unilever-Geschäft sowie als Senior Vice President für BASES und Custom Research in Nordamerika innehatte. Seit 2021 ist sie Mitglied des Kuratoriums der Advertising Research Foundation (ARF); sie verfügt über einen BSBA-Abschluss in Marketing der Xavier University sowie über einen Abschluss in Strategie der Harvard Business School Executive Education.

Über Toluna

Toluna ist ein weltweit führender Anbieter von Marktanalysen, der Marken mit zuverlässigen Verbraucherinformationen versorgt, damit diese stets einen Schritt voraus sind. Dabei liefert Toluna Erkenntnisse in der von den Marken benötigten Geschwindigkeit, ohne dabei die für fundierte Entscheidungen erforderliche Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt Toluna Unternehmen jeder Größe dabei, ihre Wirkung durch fundiertes Marktforschungs-Know-how und fortschrittliche Technologie zu steigern.

Das 80 Millionen Menschen umfassende Verbraucherpanel von Toluna wird nun durch ein vollständig synthetisches Panel ergänzt, wodurch sich die Reichweite auf Zielgruppen und Fragestellungen ausweitet, die über den Rahmen traditioneller Methoden hinausgehen, und unbegrenzte Erkenntnisse geliefert werden. Als führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten Marktforschung, das regelmäßig zu den innovativsten Anbietern von GRIT zählt, betreut Toluna Kunden in mehr als 75 Märkten und ist weltweit sowohl für die Qualität als auch für die Geschwindigkeit seiner Marktforschung anerkannt.

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